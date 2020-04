GNJUSNO: Od 4800 stanova, Zašto Bandić daje njih tek 44 za ljude bez krova nad glavom? Oporba: ‘Već je krenulo mešetarenje’

Da je Zagreb dao tek 10 posto stanova koje ima u vlasništvu na korištenje, smjestio bi sve građane koji su u Studentskom domu jer su ostali bez doma

Gotovo dvije i pol tisuće objekata u Zagrebu je nakon potresa dobilo oznaku neuporabljivo. Dok se zbraja šteta i čekaju prvi radovi na obnovi, stanovnici oštećenih kuća i stanova moraju negdje živjeti. Mnogi su se snašli i otišli kod rodbine, prijatelja ili u vikendice. No, kako piše RTL, 480 ljudi nakon potresa živi u Studentskom domu Cvjetno naselje i što prije im treba naći adekvatan smještaj.

Uskoro susjedi Boži Petrovu

Država će dati svoju imovinu na raspolaganje. Od 700 stanova koji se već koriste, oslobodit će njih 30 za osobe koje nemaju gdje. Tako će neki od ljudi koji su ostali bez krova nad glavom postati susjedi Bože Petrova i drugim saborskim zastupnicima. U jednoj zgradi u vlasništvu Ministarstva državne imovine gdje ovdje povremeno žive saborski zastupnici i drugi državni službenici, sada će u neke od slobodnih stanova useliti neke od zagrebačkih obitelji.

“Za tih 30 stanova očekujemo prijedlog stožera civilne zaštite koje bi osobe trebale biti smještene u te stanove. I tada bismo složili tu odluku i poslali ju na Vladu. Mislim da će ti stanovi imati određene režije koje će se trebati podnositi. Što se tiče najma, mi imamo zakonom kako se to plaća, ali odlukom Vlade mislim da će se ići u pravcu socijalne kategorije”, rekao je ministar državne imovine Mario Banožič. Sve bi se trebalo realizirati za tjedan, dva.

A što sa Zagrebom?

Kada bi i Zagreb dao barem 10 posto stanova koje ima u svom vlasništvu, već idući tjedan ne bi bilo potrebe da itko boravi u studentskom domu. No od 4800 stanova u vlasništvu grada, Bandić je za sugrađane koji su ostali bez krova, ustupio tek 40 i to mahom na periferiji, u Podbrežju i Jelkovcu.

“Ono što mi možemo u ovom trenutku jer useliti one ljude koji su u najvećoj socijalnoj potrebi. Isto tako, nakon prvog prolaska statičara kroz sve te objekte koji su prijavljeni da su u lošem stanju treba vidjeti koji se daju najbrže popraviti. U tom slučaju da se ljudi mogu vratiti svojim domovima. I ovi stanovi namijenjeni su tome da ljudi ovdje privremeno žive dok se njihove kuće ne obnove za stanovanje”, komentira zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Jelena Pavičević Vukičević.

Potpuni nered u korištenju stanova

No ostaje pitanje zašto se ustupa niti jedan posto gradskih stanova. “Potpuno su mi neshvatljive prve informacije koje su dolazile iz Grada da nema slobodnih stanova. Mislim da je potpuni nered u korištenju gradske imovine. I mislim da su nejasni kriteriji u korištenju gradskih stanova i stanova zagrebačkog Holdinga”, smatra zastupnik u Skupštini Tomislav Tomašević (Zagreb je naš!) .

Bandić se usprotivio i planu Ministarstva graditeljstva koji posebnim zakonom želi omogućiti što bržu obnovu. Kritizirao je što se tim zakonom dokida javna nabava, prozvao ga marifetlukom, i lomljenjem preko koljena u čemu, kaže ne želi sudjelovati.

BANDIĆ KAŽE DA GRAD NE ŽELI SUDJELOVATI U ‘LOMLJENU PREKO KOLJENA OBNOVE’: ‘To je unaprijed osuđeno na neuspjeh’

Lov u mutnom?

No oporba je uvjerena da se iza Bandićevog protivljenja zakonuV krije lov u mutnom. Anka Mrak Taritaš ističe kako već sada neki ljudi “gledaju neke zgrade i kako bi se to to moglo srušiti pa se gleda kako bi bilo dobro doći do zemljišta”.

BANDIĆ ZADOVOLJAN ŠTO BI ŠTROMAR MOGAO UVAŽITI NJEGOVE PRIJEDLOGE: ‘Obnova Zagreba posao je za dva mandata, ne za jedan kvartal’

“Prema tome, kreće već mešetarenje. Tome pogoduje gospodin Bandić, prema tome, ovaj Zakon je važan zbog privatne imovine, a ne zbog gradske”, kaže Mrak Taritaš.