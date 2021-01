HRVATSKA GLUMICA PROGOVORILA O TRAUMATIČNOM ISKUSTVU: ‘Bila sam jako mlada i bilo me sram jer sam mislila da sam ja kriva…’

Na početku karijere i Karmen Sunčana Lovrić bila je žrtva seksualnog nasilja: ‘Bila sam jako mlada i onako malo blesava i nisam rekla ikome jer me bilo užasno sram’

Mučna ispovijest 26-ogodišnje beogradske glumice Milene Radulović, kako ju je vlasnik škole glume i poznati srbijanski redatelj Miroslav Mika Aleksić silovao i seksualno uznemiravao, ovih dana šokirala je javnost. Međutim, potaknula je i brojne glumice iz Hrvatske da pod punim imenom i prezimenom ali i anonimno otkriju svoja šokantna iskustva s osobama na položaju.

Slične prijave počele su se pokretati na zagrebačkoj Akademiji dramske umjetnosti, Filozofskom fakultetu, Likovnoj akademiji i drugdje, a vrlo brzo pokrenute su i Facebook i internetska stranica imena “Nisam tražila”. Prvi put pred kamerama, u ovoj ulozi. I Karmen Sunčana Lovrić bila je žrtva seksualnog nasilja. Bilo je to na početku karijere, a ona je o tome šutila pred svima, čak i pred roditeljima.

“Bila sam jako mlada i onako malo blesava i nisam rekla ikome jer me bilo užasno sram, jer sam mislila da sam ja kriva, ako nekom kažem roditelji će me zatvoriti u kuću neću nigdje ići, nisam rekla ni muškim prijateljima koji bi možda reagirali tko je to, sad ću ja… zapravo stvarno prevladava sram, osjećaj krivnje i da si ti kriva za to što se dogodilo i da ako to kažeš da ćeš dobiti još veću osudu”, poručila je Lovrić za RTL.

DETALJI ZLOSTAVLJANJA NA ADU; Profesori imaju između između 50 i 55 godina: ‘Najteža su se događala po principu jedan na jedan’

Traumatična iskustva

Jedna za drugom, ovih dana povezale su se žene iz cijele regije i dijelile svoja traumatična iskustva. Odmah je izazvan ogroman interes javnosti i razotkriven niz problema. “Mislim da je super da se žene javljaju, mislim da je to bitna stvar, kao što je bilo s Weinstinom u Americi kao što je s niz tih luđaka koji rovare etiku našeg posla”, rekao je redatelj Dalibor Matanić. “Samo zamišljaš da imaš boksere i nekog nabiješ u glavu, do te mjere mi to izaziva agresiju”, izjavila je glumica Barbara Nola.

Lavina prijava pokrenula se nakon mučne ispovijesti 26-godišnje beogradske glumice Milene Radulović koja je poznatog srbijanskog redatelja optužila za silovanje i seksualno uznemiravanje kad je imala 17 godina. Uhićen je prošle subote i sada ga se tereti već za osam silovanja. “Sama činjenica je da je iskaz Milena davala punih pet sati jasno govori i laiku da je do detalja rekla što je prošla i što je doživjela”, rekao je Jugoslav Tintor, odvjetnik Milene Radulović.

Kako bi pomogle drugima, četiri Sarajke otvorile su FB grupu Nisam tražila koja je preplavljena raznim svjedočanstvima. Posvećena je svim ženama koje su doživjele slično. “Ono što nismo očekivale da ćemo u svega tri dana dobiti preko 2500 poruka u inbox. Taj broj ne prestaje rasti. To su uglavnom iskazi žrtava nasilja koji nisu nikada prijavljivali svoje zlostavljače i prvi puta progovaraju o tome”, poručila je Ana Tikvić, osnivačica FB grupe “Nisam tražila”.

AKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTI ZAPRIMILA DESETAK PRIJAVA ZLOSTAVLJANIH STUDENTICA: ‘Da, imamo imena profesora-zlostavljača’

Najteža odluka u životu

Taj prvi korak – da žena odluči progovoriti o ovako nečemu najteža je odluka u životu žene – poručuje odvjetnica koja se bavi tim pitanjima. I to jer žene znaju da ih nakon prijave čekaju dugotrajni sudski postupci bez podrške i pomoći. “Stvaramo jednu poziciju počiniteljima gdje se oni odlučuju raditi takva djela, smatraju da neće biti prijavljeni jer ako i budu prijavljeni vjerojatno neće odgovarati zbog proteka vremena”, rekla je odvjetnica Sanja Bezbradica Jelavić.

Dodatni problem su i preniske kazne, zbog čega se društvu stvara kriva poruka. “Kada dođemo do toga da dobijemo sudsku osudu, tada je ta sudska osuda do te mjere u svojoj srži besmislena i ponižavajuća za ženu koja je preživjela jer ju svodimo uvijek u vidu sankcija na minimalnu, a nikada na maksimalnu kaznu, dakle, kakvu poruku društvo, pravosuđe šalje tim ženama, toj ženi”, poručila je Neva Tolle, koordinatorica Autonomne ženske kuće Zagreb.

Barbara Nola seksualno uznemiravanje u samoj profesiji nije doživjela, iako se još uvijek sjeća gnjusne traume koju je imala sa 16 godina: “U ZKM-u gdje sam bila u učilištu čovjek koji nas je šminkao nas je odveo i odjednom počeo fizički napadat. Ja sam se istrgnula i pobjegla i toliko mi je bilo to traumatično i jezivo, da se nisam nikome nisam usudila reći to dvije godine”, prepričala je Nola.

DEKANICA ADU-A OTKRILA – DOSAD 17 PRIJAVA, JEDNA I PROTIV PROFESORICE: ‘Lagala bih da kažem da nisam imala pojma’

Brojne prijave na ADU

Ono što je šokiralo sve da tradicija takvih događaja postoji na zagrebačkoj Akademiji dramskih umjetnosti koja je odmah ohrabrila djevojke. “Ono što je najvažnije za reć i što cure trebaju znat, da se cure zaštićuje na sve moguće načine, da se njihova imena nikad neće reći i da će se se maksimalno napraviti da se njih zaštitu”, rekla je Martina Marasović, studentica filmske i televizijske režije.

Na akademiju su do sad stigle 24 prijave za 14 nastavnika. Njih sedam još uvijek radi. Tri su umirovljena. Tri vanjska i jedan pokojni. Sve se odnosi na razdoblje od kraja 90-ih, a zadnji slučaj je iz 2019. Ima težih oblika, ali i tipičnih slučajeva neprimjerenog ponašanja. Dekanica Franka Perković Gamulin koja je studenticama odmah dala podršku i osnovala povjerenstvo – zbog svega dobiva zlobne komentare.

“Nisam ni sa kim razgovarala o ovome, jer naprosto ne želim žuriti, idemo polako idemo vrlo oprezno, ne želimo naštetiti bilo kojem budućem procesu, ne želimo da se stvori atmosfera hajke, linča, treba još jednom sve pogledati o čemu se radi, i sve ono što treba ići DORH-u će sasvim sigurno ići”, izjavila je Franka Perković Gamulin, dekanica Akademije dramskih umjetnosti.

Dok se broj djevojaka s traumatičnim pričama samo povećava, studenti akademije podržavaju hrabre žene koje su učinile snažan iskorak. “Za sebe ne mogu govoriti iz osobnog iskustva, ali znam ljude ne samo na ovim akademijama, nego i na drugim koje su imale slično iskustvo”, rekla je Ema Kliman, studentica dramaturgije.

“Zapravo je grozno to što se događa i hvala Bogu što se nešto počelo događati jer to očito traje godinama i godinama unazad”, izjavio je Vid Ćosić, student glume.

DEKANICA AKADEMIJE DRAMSKIH UMJETNOSTI: ‘Nažalost, imamo dva slučaja gdje se čini da se radi baš o seksualnom zlostavljanju’

Gnjusni komentari

Karmen Sunčana Lovrić nakon što je o tome napisala na facebooku, šokirana je gnjusnim komentarima. “Ima nekih koji su gnjusni da bi ih izbrisala, al ne želim ih izbrisati jer to je naša realnost, želim da se to vidi, da li će nešto promijeniti? mislim da može početi ako se za kratko vrijeme ne završi cijela priča”, poručila je Lovrić.

Što je sve prijavljeno akademija će objediniti sutra predvečer, o svemu još jednom porazgovarati s pravobraniteljicom a potom na policiju i tužiteljstvo. Glumice su probile led, nove prijava stižu s drugih fakulteta.