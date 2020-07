GLUMICA OTKRILA: ‘Jednom su mi 4 policajca došla na vrata; tražili smo da se testiramo kao Hrebak, ali nisu nam dopustili’

U istoj situaciji bio je i bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak, kojemu su ipak dopustili da se testira. Bio je negativan i ukinuli su mu samoizolaciju pa je mogao u Sabor podržati novu Vladu

Osim onih koji su zatočeni u domovima za starije i nemoćne, ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak zamjerio se i svima koji moraju ili su morali u izolaciju zbog kontakta sa zaraženom osobom, a nisu toliko bitni da bi od njih ovisilo izglasavanje Vlade. A takvih je na današnji dan 3112.

Jedna od njih je i Erna Rudnički, koja igra u predstavama “Nevjerojatan događaj” u kazalištu Exit, “OtpisaNE” u kazalištu Moruzgva, i predstavu “Udavače” Hit teatra. Ona zadnja dva tjedna nije ništa i nigdje igrala, a jučer je izašla iz dvotjedne samoizolacije i bila je prilično ljuta kad je čula da ne vrijede za sve isti kriteriji, javlja RTL.

Dvostruki kriteriji?

“Friško sam izašla iz samoizolacije. Moram reći da je puno sretnija situacija ovima s kućama, vrtovima, dvorištima, nije lako biti zatvoren u stanu. Motri te policija, ne možeš nigdje. Jednom mi je došla policija, četvero njih odjednom. Nije bila neka sreća ni meni ni susjedima. Ispitivali su me, uzeli broj, nisam smjela mrdati”, rekla je Rudnički te objasnila kako je uopće završila u samoizolaciji:

“Bila sam na otvorenom, prijatelji i ja smo razgovarali s osobom za koju se uspostavilo da je pozitivna i svi smo završili u samoizolaciji, takve su mjere. Ne znam znaju li ljudi, ali ako nemaš nikakve simptome, a ja ih nisam imala, ne možeš se testirati. Mi smo tražili da se testiramo, ali nisu nam dopustili. Rekli su da možemo platiti, al nije mi jasno kako otići u vlastitom aranžmanu ako sam u samoizolaciji. Taj test, napomenuli su nam nekoliko puta, ako je negativan i dalje bismo morali biti u samoizolaciji 14 dana, bez iznimke.”

U istoj situaciji bio je i bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak, kojemu su ipak dopustili da se testira. Bio je negativan i ukinuli su mu samoizolaciji pa je mogao u Sabor podržati novu Vladu.

“Mene je to iznenadilo. Ja nisam smjela mrdnuti iz stana, ništa i onda sam to vidjela. To me malo rastužilo, nisam to očekivala od gospodina Hrebaka, ali nije on kriv, on je samo iskoristio sustav koji ne funkcionira”, rekla je Rudnički, također Bjelovarčanka.

“To su neki dvostruki kriteriji kojima se dovodi u pitanje jednakopravnost zdravstvene zaštite svih hrvatskih građana, to su jako ozbiljne stvari. Ako ti ljudi neće poštivati pravila, onda i narod sumnja u ta pravila, neće ih poštivati i doći će to sveopćeg kaosa, ato je u situaciji pandemije jako ozbiljna stvar. Nije za šaliti se. Mislim da je iskorištavanje moći i položaja nije za sramite se, to je za malo teže riječi i gaf svjetskih razmjera”, rekla je Rudnički.