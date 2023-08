Mještani otoka Molata ostali su neugodno iznenađeni ponašanjem jednog nautičara, Naime, u subotu se dogodio se incident u uvali Jazi, gdje se nalazi mjesno kupalište ograđeno plutačama kada je muškarac gliserom ušao među kupače.

No, tu se navedeni pojedinac nije zaustavio. "Upravitelj brodice nakon svađe s mještanima je skinuo gaće i pokazao guzicu kao posljednji argument svog pravednog ulaska s gliserom među kupače", prepričala je očevitkinja svoje iskustvo za Morski.hr.

"Kupači koji su se zatekli pred pramcem brodice negodovali su i upozorili kako 'krunica' postoji da bi se spriječio ulazak u kupalište i ne daj Bože veće nesreće. To je kod vlasnika brodice izazvalo burnu reakciju pa su kupačima uzvratili rečenicama poput: 'ma da to je vaš otok, zato vam i tako izgleda, drugi put nam pokažite iskaznice da ste vlasnici otoka, pa pazili smo na djecu'. Na kraju je eskaliralo pozivanjem na braniteljski status, jer on se je borio i sad ima to, a slanje u materinstvo je već uobičajena ikonografija...", prepričala je otočanka koja se tad našla u navedenoj uvali.

Nadodaje da to nije prvi takav incident te da saga s nesavjesnim i neukim nautičarim traje godinama. Upravo zbog takvih incidenata je Mjesni odbor odlučio uložiti u dugačku krunicu koja je trebala zaštititi kupače, objašnjava.