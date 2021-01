GLINSKI HUMANITARAC I PODUZETNIK OGORČEN: ‘Žena hitno traži kontejner, a ima zelenu naljepnicu, kuću u Velikoj Gorici i Audi A6’

Direktor Drvnog centra Glina, Elmor Baraković, koji je sve svoje resurse stavio na raspolaganje volonterima i stradalima u potresima, tvrdi da godinama ne može pronaći dovoljno radnika, unatoč dobrim radnim uvjetima i plaćama, a za sve krivi socijalnu pomoć i obnovu

Jedan od mnogih koji su odmah nakon potresa koji su nekoliko dana prije kraja prošle godine zahvatili Baniju je i direktor Drvnog centra Glina, Elmor Baraković. On je odmah obustavio proizvodnju te sve pogone i resurse stavio na raspolaganje volonterima, ali i onima koji su ostali bez smještaja. Svoj posao nije nastavio jer su četiri objekta njegove tvrtke predviđena za rušenje.

“Imat ćemo velikih sanacija. Još i dalje ne radimo, dok god posljednji čovjek ne bude zbrinut i dok ne bude imao topao krov nad glavom. Mi bismo radili odmah, ali i iz moralnih nekih razloga ne želimo ljude uz ovaj strah koji se uvukao u njih još povlačiti dok se situacija malo ne smiri”, rekao je Baraković u razgovoru za HRT.

Rekao je da im je poginuo jedan djelatnik i da su im oštećene upravna zgrada i pomoćne prostorije. “Treba ostati miran u ovoj situaciji. Mi ne gledamo uopće za tvrtku, mi gubimo velika financijska sredstva trenutno što ne radimo. Pazite, mi ne možemo početi raditi dok zadnji civil ne izađe iz tvornice. Tu su strojevi od 40 tona u pogonima, utovarivači, zaštita na radu, to su sve problemi. U krugu tvornice ne smije biti nitko tko nije zaposlenik tvrtke”, pojasnio je.

Traže kontejnere, a imaju zelene naljepnice

Komentirao je i situaciju na glinskom području. Kaže da su ljudi nemirni, da se boje te da i dalje dolaze tražiti kontejnere, iako im kuće imaju zelene naljepnice. Naglasio je kako ljudima treba pomoći, ali i da ta pomoć treba biti strogo kontrolirana. Naveo je primjer žene koja je tražila stambeni kontejner, a ima zelenu naljepnicu te kuću u Velikoj Gorici i Audi A6.

“Mene to živcira, razumijete me? I sve nas. I plače: ‘Nemaju djeca gdje spavati’. Svima pomažemo, uopće nas ne zanima, ali jednostavno, to su stvari ovdje na terenu koje se događaju. I onda dođu jedni, drugi: ‘Jeste odnijeli našima, jeste odnijeli vašima?’. To je taj problem koji smeta nas koji želimo raditi i plaćati poreze”, poručio je Baraković.

‘Najveći križ ovog kraja’

Smatra kako je “najveći križ ovog kraja” dijeljenje socijalne pomoći, ali i obnova u kojoj su se, kako je rekao, ljudi naučili nešto dobivati, a ne zaraditi. Zbog toga i sam teško pronalazi radnike, unatoč jako dobrim plaćama i radnim uvjetima.

“Problem je i te socijale, zato što, po meni, osobno vam kažem, čovjek koji je zdrav ne treba primati socijalu, zato što posla ima. Ne treba nekoga žaliti ako si sam ne želi pomoći. “Ako vam kažem da je plaća 7500 kuna za 186 sati, i prijava, neodređeno, sve, božićnice, regresi, uskrsnice, i vi ne možete naći 30-40 ljudi, a šest ih je na burzi, onda sam vam sve rekao”, dodao je”, zaključio je Baraković.

