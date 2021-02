‘GLEDA MI U TANJUR’: Čovjek primaknuo vilu na 90 centimetara od druge i digao još jednu etažu. Ne namjerava to srušiti

Iako je susjeda uspjela ishoditi obustavu radova, investitor se nada legalizaciji bespravno podignute etaže i dijela vile koji je izgrađen mimo svih zakonskih propisa

Kada država i učini sve prema propisima, opet se može naći neki propust. Dokazuje to i slučaj iz uvale Stivašnica kod Rogoznice. Ondje se vlasnica vile Tina Vukušić požalila na susjeda, koji je svoju novogradnju poprilično proširio u visinu i širinu bez dozvole i tako se primaknuo njenoj kući na svega 90 centimetara te u potpunosti zaklonio pogled.

“Što se kaže, gleda mi u pjat. Znači, umjesto da susjedne kuće budu udaljene najmanje tri metra, kako to nalaže zakon, ispalo je da se objekti gotovo pa dodiruju. Ovime ne samo što mi je ozbiljno srušena vrijednost kuće, nego je i trajno narušena privatnost kako moje obitelji, tako i naših gostiju”, ispričala je Vukušić za Jutarnji.

Pogled na peku

Turisti koji će boraviti u njenoj vili s bazenom, tako će uživati u pogledu na peku koja je udaljena svega 110 centimetara, što je posebno zasmetalo Vukušić. Ona je ljudski upozorila izvođače radova da se ne smiju toliko širiti, ali i da ne smiju raditi u vrijeme turističke sezone, od 15. lipnja do 15. rujna. No, oni su je ignorirali.

“Moja cijela obitelj živi od turizma, pa dok su oni obavljali radove u kući i ‘pilali’ kamen izvan nje, što je stvaralo veliku buku i dizalo prašinu, nije bilo moguće iznajmljivati. Molila sam ih da to ne rade, međutim, oni su samo nastavili po svome dok ih 1. srpnja prošle godine nije zaustavilo komunalno redarstvo iz Rogoznice”, istaknula je.

Radovi obustavljeni, ali…

Komunalni redar je već nakon prvog svog obilaska naložio zatvaranje gradilišta. No, radovi su nastavljeni, da bi ipak stali zahvaljujući upornosti Vukušiće te komunalnog redara i policije koji su u više navrata izlazili na teren. Sporna vila trebala se, prema dozvolama, sastojati od prizemlja i kata, no dobila je još jednu etažu. Slučaj je prijavljen DORH-u, USKOK-u i Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju, što je na kraju rezultiralo time da objekt nije dobio uporabnu dozvolu. Sredinom rujna prošle godine na teren je izašla i građevinska inspekcija te odredila investitoru da u roku od 120 dana vrati objekt u gabarite iz građevinske dozvole. No, on dosad ništa nije poduzeo.

Tina Vukušić tvrdi da nije jasno ni tko je pravi vlasnik građevine. Naime, nju je gradio rogoznički poduzetnik Mario Morić, ali je objekt u međuvremenu prodan Lubomiru Koraviku. Nakon toga se za kuću zainteresirala i treća osoba, no do kupnje zasad nije došlo.

Vukušić je ogorčena i zato što joj nije dopušten uvid u spis. Neslužbeno se doznaje kako je investitor prolongirao rokove rušenja pokretanjem upravnog spora, kako bi pokušao legalizirati izgrađeni višak. Možda mu u tome i uspije, jer će se uskoro mijenjati prostorni plan općine Rogoznica. No, i da bude tako, bez pristanka prve susjede, kojoj sada gleda u tanjur, završetak radova neće biti moguć.