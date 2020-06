GLAVNI TAJNIK SDP-A: ‘Plenković se napuhao, šepurio. Pitam se je li pri zdravoj svijesti, ni u vrijeme Sanadera nije bilo tako’

‘Napuhao se, šepurio i samo još helikopterom ne leti po Hrvatskoj. Pitam se je li pri zdravoj svijesti, to ni u vrijeme Sanadera nije bilo tako’

Na izvanrednoj konferenciji za medije SDP-a o zdravstvenoj i sigurnosnoj situaciji u Hrvatskoj trebao je govoriti potpredsjednik SDP-a Rajko Ostojić, ali je on zbog kontakta sa zaraženim kolegom Adrianom Friganovićem samoinicijativno otišao u samoizolaciju, javlja Dnevnik.hr. Glavni tajnik SDP-a Nikša Vukas rekao ja kako time žele pokazati da im nisu važni mandati već sigurnost i zdravlje građana.

Vukas smatra da zadarski turnir nisu sami organizirali Novak Đoković i Goran Ivanišević već po uputama MUP-a te da je država odgovorna za propuste. “Primjer Plenkovića koji ne želi otići u samoizolaciju ne znamo što želi pokazati… Prije je svaki kontakt išao u izolaciju. Plenković iz svoje bahatosti ne želi ići i bori se da pod svaku cijenu zadrži vlast. Napuhao se, šepurio i samo još helikopterom ne leti po Hrvatskoj. Pitam se je li pri zdravoj svijesti, to ni u vrijeme Sanadera nije bilo tako”, ustvrdio je.

Bernardić nije bio u kontaktu sa zaraženim

Tvrdi da čelnik SDP-a Davor Bernardić nije bio u kontaktu ni sa zaraženim Friganovićem ni s Ostojićem, ali da bi otišao u samoizolaciju da je bio. Bernardić će se, dodaje, obratiti javnosti i obavijestiti kako će nastaviti kampanju.

Saša Srića rekao je da je Ostojić pokazao da je odgovoran čovjek, a SDP da je odgovorna stranka. Tvrdi da je Plenković trebao svojim primjerom pokazati odgovornost i otići u samoizolaciju. “Epidemiološka slika u RH nije dobra. Ovo nije drugi val nego produljeni prvi val”, ocijenio je.

Traže micanje politike iz Stožera

Kandidati Restart koalicije s liste za 10. izbornu jedinicu pozvali su danas Etičko povjerenstvo da se očituje o kandidacijskim listama HDZ-a za parlamentarne izbore na koje su uvršteni članovi Stožera civilne zaštite RH te su zatražili da se politika makne iz tog stožera.

“Pozivam Etičko povjerenstvo da se očituje o očitim zloupotrebama kandidata koji su ujedno i istaknuti članovi Nacionalnog stožera pa više ne znamo kad su kandidati i političari, a kad su stručnjaci”, istaknuo je na konferenciji za novinare nositelj liste Restart koalicije u 10. izbornoj jedinici Arsen Bauk.

Po Baukovim riječima, taj je stožer postao HDZ-ov jer su u 6. i 10. izbornoj jedinici na prvome mjestu HDZ-ovih kandidacijskih lista te na 14. mjestu HDZ-ove liste u 7. izbornoj jedinici osobe koje su bile “najeksponiranije u ime Stožera”.

Ismijavali su ih

“Proglasili su pobjedu nad koronom, raspisali izbore, raspustili Sabor, ismijavali opoziciju koja je upozoravala da epidemija nije gotova i da se može dogoditi ovo što se dogodilo. Upozoravali smo i bili smo ismijavani pod firmom da se bojimo izbora, mi se nismo bojali izbora, bojali smo se za zdravlje građana i to se sad pokazalo kao ispravna bojazan. Možemo slobodno reći da nakon što je tema žrtava silovanja postala tema kampanje da su građani postali žrtve silovanja HDZ-a da napravi izbore blickrigom u ljeto”, rekao je Bauk.

On je oštro kritizirao HDZ-ovu kampanju “Sigurna Hrvatska” ocjenjujući kako je ona početak svojega kraha imala u domu za starije osobe u Vukovarskoj ulici u Splitu, čijih je 18 štićenika umrlo od covida-19. Po njegovim riječima, ovo čemu sad svjedočimo je “eksperiment sa zdravljem, strpljenjem i zdravim razumom građana”.

“Koliko smo kontradiktornih rečenica čuli od HDZ -a i njihovih čelnih ljudi, možemo slobodno pozvati sljedeće: pozivam epidemiologe da Plenkovića pošalju u izolaciju, a građane da ga pošalju u opoziciju”, poručio je Bauk.

Vlada je ‘uprskala stvar’

Treći na listi Restart koalicije u 10. izbornoj jedinici Branko Grčić je istaknuo kako je sadašnja Vlada “uprskala stvar” te da nema legitimitet niti je sposobna izvaditi Hrvatsku iz krize. “Tražimo energično da se politika izbaci iz Stožera i da Stožer bude prepušten struci da struka vodi računa o borbi protiv covid-krize, a da se politika bavi izborima. Srljali su u izbore, na silu su to napravili. Vlada nije donijele neke ključne stvari i mjere, a otišla je u izbore – potpuno neodgovorno i idućih nekoliko mjeseci ćemo trpjeti posljedice toga”, rekao je Grčić.

On smatra da do kraja godine Hrvatsku čeka golemi problem, ponajprije u zdravstvenom smislu, ali zatim izrazito u ekonomskom, posebno Dalmaciju i Primorje, gdje ljudi 60 posto žive od turizma. Upozorio je kako je najnoviji razvoj koronakrize stavio “ispod radara” iznimno važnu temu za Hrvatsku – Inu, te je s tim u vezi podsjetio kako je prije dva dana ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić u vrijeme tehničke Vlade uoči skorašnjih izbora primio predstavnike Mola i, ustvrdio je Grčić, predstavio im preliminarne rezultate analize koju je radila konzultantska tvrtka Lazar.

“Ministar Ćorić je zapravo otkrio sve ono što bi trebalo biti podloga za ponašanje Vlade u razvoju strategije prema Molu i prema onom davnom njihovom neispunjenom obećanju o reotkupu dionica Ine. To je skandalozno”, ocijenio je Grčić.

Po njegovu tumačenju, hrvatska javnost nije čula nijedan podatak iz te preliminarne analize, a ista ta studija je predstavljena nekome “tko nije partner u ovoj priči – on je bio partner, ali nije više partner, nego netko koga biste vi vlastitom strategijom trebali zapravo na neki način pobijediti i vratiti Inu u svoje ruke”. “To je treći skandal u tri tjedna istog ministra iste Vlade, a da ne govorim onu prvu glupost koju je napravio potpisujući memorandum o transferu hrvatske nafte u mađarske i slovačke rafinerije da je napravio bez znanja premijera – to je sam izjavio”, rekao je Grčić i upitao: “Pa što je to, kakva je to Vlada?”