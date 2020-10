GLAVNI SPLITSKI INFEKTOLOG PRIGOVARA ZAGREPČANIMA: ‘Očito ništa nisu naučili od Dalmatinaca’

‘Ovdje u Dalmaciji imali smo velika okupljanja i fešte, pa su brojke skočile kao da smo usred zime. Sada se isto ponavlja u Zagrebu, očito ništa nismo naučili’

Predstojnik Klinike za infektologiju KBC-a Split dr. Ivo Ivić tvrdi da je za nagli rast broja novozaraženih koronavirusom u Zagrebu isključivi uzrok neodgovorno ponašanje građana. “Ljudi očigledno ne mare za mjere i upozorenja, ne drže distancu i ne nose maske, evo čuli smo od kolege Šostara da u javnom prijevozu Zagrebu masku ne nosi gotovo nitko. Nismo ni gluhi ni slijepi, vidimo što se događa. Porast zaraženih zato je očekivan i logičan”, rekao je glavni splitski infektolog za tportal.

“Ovdje u Dalmaciji imali smo velika okupljanja i fešte, pa su brojke skočile kao da smo usred zime. Sada se isto ponavlja u Zagrebu, očito ništa nismo naučili”, dodao je Ivić, istaknuviši Istru kao dobar primjer poštivanja preporuka i odgovornog ponašanja.

Upozorava da u ovom razvoju događaja nisu bitne ni meteorološke ni bilo kakve druge okolnosti te da se ništa dramatično nije dogodilo da bi brojke rasle. “Naprosto smo sami omogućili lakše širenje virusa i očigledno nas statistika povremeno mora upozoriti da smo se previše opustili, da preporuke o distanci i maskama nečemu ipak služe’, upozorava ovaj infektolog.

Dramatičan scenarij se može izbjeći

Ako budemo pazili, kaže da se ne mora ništa strašno dogoditi te da se u Hrvatskoj dramatičan scenarij može izbjeći. Treba vidjeti kada će se i u kojem opsegu proširiti virus gripe. Za razliku od ljetnih mjeseci, kada se broj hospitaliziranih na njegovoj klinici približavao maksimalnom kapacitetu, ovih dana stanje je mirno. Na liječenju se nalazi 37 oboljelih, dok je dvoje na respiratoru.

“To su brojke koje možemo opslužiti, pogotovo jer nemamo previše osoba s teškim simptomima. No, znamo kako to ide: što je više zaraženih, to je više teško bolesnih, hospitaliziranih i na respiratorima. Hrvatska ima solidne kapacitete, ali treba učiniti sve kako ih ne bi morala koristiti do maksimuma”, zaključuje splitski infektolog za tportal.

