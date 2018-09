GLAVNI RAVNATELJ POLICIJE: Zbog curenja podataka u aferi ‘SMS’ bit će ispitani svi sudionici u predmetu

Policija je vrlo aktivna po svim ptanjima od važnosti za Republiku Hrvatsku

Glavni ravnatelj policije Nikola Milina poručio je u subotu, u kontekstu afere ‘SMS’, da će u istrazi curenja podataka iz tajnih izvida biti ispitani svi djelatnici koji su imali službene podatke o tom predmetu, ali nije htio otkriti o kojem broju je riječ.

Policija profesionalno obavlja posao

I u ovom slučaju se potvrdilo da policija profesionalno radi svoj posao i poduzeti će sve da se ovaj slučaj istraži do kraja, rekao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina novinarima na obilježavanju Dana policije na zagrebačkom Jarunu.

U rad na predmetu iz kojeg su preko ministrovog vozača Blaža Curića, procurili podaci o tajnim izvidima nad osumnjičenim bivšim policijskim informatičarom Franjom Vargom, po riječima glavnog ravnatelja, bilo je uključeno više institucija i osoba.

U svaki takav predmet uključeno je više institucija, znači više osoba može posjedati službene podatke a to ovisi od predmeta do predmeta, ali mi ćemo u ovom slučaju istražiti sve do kraja, sve osobe koje su imale službene podatke, kazao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Nije htio reći o kojem je broju riječ jer je istraživanje u tijeku.

Hitno djelovanje u slučaju napada na Pupovca i Miloševića

Načelnik zagrebačke policije Marko Rašić novinarima je rekao da policija intenzivno traga za počiniteljem koji je u petak napao zastupnike SDSS-a Milorada Pupovca i Borisa Miloševića, bacivši na njih na zagrebačkoj tržnici Dolac ostatke hrane. Čim smo saznali za slučaj nismo ni čekali prijavu već smo službeno poduzeli radnje koje su našoj nadležnosti, rekao je Rašić. Odgovorio je da nije bilo zahtjeva da se oštećenom odredi policijska zaštita.

Franjo Varga, bivši MUP-ov informatičar uhićen je prošli tjedan zbog sumnje da je autor lažnih SMS-ova, kojima je bivši čelnik NK Dinama Zdravko Mamić pokušao dokazati pritisak bivšega Glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana na osječki Županijski sud, koji je sudio Mamiću i još trojici okrivljenika. Vozač Ministarstva poljoprivrede Blaž Curić uhićen je u srijedu, 26. rujna, u Zagrebu jer je osumnjičenom Vargi navodno dojavio da mu se sprema uhićenje zbog izrade lažnih SMS poruka. Curić se našao pod istragom zbog sumnje da je Vargu 20. rujna telefonom upozorio da se protiv njega vodi kriminalističko istraživanje, rekavši mu da izbriše sve poruke, brojeve i druge sadržaje.