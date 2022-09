Nešto iza podneva na području Buzina u Zagrebu napadnut je vlasnik jednog ugostiteljskog objekta u Novom Zagrebu. Napadač na skuteru navodno je vozio za njim jedno vrijeme, a onda zapucao i na sreću - promašio. Ugostitelj je lakše ozlijeđen od krhotina stakla na automobilu, a za napadačem se još traga.

Ravnatelj policije, Nikola Milina, potvrdio je za RTL da policija trenutno ima više sigurnosnih događaja koji privlače pozornost javnosti: "U ovom slučaju poduzetnika se prema našim saznanjima ne radi o obračunu kriminalnih klanova, a o čemu se točno radi utvrdit ćemo u intenzivnom kriminalističkom istraživanju. PU zagrebačka poduzima sve potrebne mjere", izjavio je Milina te otkrio kako policija zasada ima informacije da se radi o dvojici napadača.

Krim istraga na Srednjacima dugo je pripremana akcija

"Što se tiče drugog događaja (op.a. na Srednjacima), to se radi o realizaciji uhićenja više osoba, ima tu stranih državljana. To je akcija koja je dugo pripremana. Stalno radimo na prevenciji što se tiče djelovanja kriminalnih skupina i u posljednjih nekoliko godina smo procesuirali 150 zločinačkih udruženja povezanih s raznim vrstama kriminaliteta. Vrlo smo prepoznatljivi i u međunarodnim okvirima", kazao je Milina te potvrdno odgovorio na pitanje, jesu li uhićenih strani državljani iz regije.

"To radimo u suradnji s policijama u susjedstvu, zemljama EU. To je nešto što smo pripremali, nije se to dogodilo ništa iznenađujuće", kazao je.

O uhićenju maloljetnika na prosvjedu protiv HDZ-a

Komentirao je i uhićenje maloljetnika koji je na prosvjedu protiv HDZ-a imao molotovljeve koktele te oproštajna pisma koja je ostavio iza sebe.

"Mogu reći da sa subotnjeg prosvjeda policija je prijavila maloljetnika za kaznena djela povezana s terorizmom i moram reći da izvidi još traju. Imamo određena saznanja. Postoji povezanost te osobe s osobama koje su prethodno prijavljene za kaznena djela poticanja na terorizam, mislimo na prijašnje prosvjede. Radi se o standardnom obrascu radikalizacije mlade osobe koja ima za posljedicu činjenje najtežih kaznenih djela", kazao je Milina.

Komentirao je i zabrinjava li policiju radikalizacija.

"Ne možemo govoriti ni u nacionalnim okvirima. Hrvatska policija surađuje intenzivno, preko društvenih mreža postoji razmjena sadržaja, postoji direktiva EU koja ima za cilj borbu protiv terorističkog sadržaja na internetu. Problem radikalizacije i ekstremizma je štetna posljedica za društvo ako se pojavi i u najmanjoj mjeri. Policija je ozbiljno shvatila prosvjede, djelovanje pojedinaca i skupina koje izražavaju radikalne stavove i zato smo se dobro pripremili za prosvjed", kazao je Milina.