‘GLAVNI RAVNATELJ NIJE ODGOVORIO NI NA JEDNO PITANJE’: Saborski Odbor za medije osudio seksualno uznemiravanje na HRT-u

Saborski Odbor za medije u ponedjeljak je nakon rasprave o seksualnom uznemiravanju na HRT-u jednoglasno potvrdio zajednički zaključak tri saborska odbora od 12. veljače, kojim se osuđuje svaki oblik uznemiravanja, i preporučuju jasni protokoli u slučaju spolnog uznemiravanja.

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije pozvao je i Hrvatsku radioteleviziju da u roku od šest mjeseci dostavi izvješće o tome što učinjeno po navedenom zaključku, a s obzirom da Državno odvjetništvo RH (DORH) i policija provode izvide temelje kaznene prijave, Odbor ne može donositi zaključke o meritumu stvari, istaknuto je u zaključku.

Većinom glasova članova Odbora odbijen je prijedlog Nine Raspudića, nezavisnog zastupnika iz kluba Mosta, a kojeg su podržali i Vilim Matula (Možemo!), Zvane Brumnić (SDP) i Zlatko Hasanbegović (Blok za Hrvatsku), da se na temelju zaključka Nadzornog odbora osnuje neovisno povjerenstvo koje bi istraživalo slučajeve seksualnog uznemiravanja na javnoj radioteleviziji.

Odbor je proveo gotovo trosatnu raspravu na temelju dopisa Hrvatskog novinarskog društva (HND) i Sindikata novinara Hrvatske (SNH) na temu seksualnog uznemiravanja i stanja na Hrvatskoj radioteleviziji.

Predstavnica HND-a na HRT-u Sanja Mikleušević Pavić ocijenila je dosadašnje istupe vodstva HRT-a i izjave glavnog ravnatelja “okretanjem pile naopako”, ustvrdivši kako su, umjesto decidiranog stava o navodima djelatnice o seksualnom uznemiravanju, naglašavali da je to posljedica njezinog nezadovoljstva koeficijentom plaće. Ocijenila je i kako su, nakon otkrića da je ravnatelj poslovanja HRT-a navodno seksualno uznemiravao djelatnicu, vodstvo i glavni ravnatelj HRT-a Kazimir Bačić iznijeli niz “poluinformacija i neistina o tom slučaju”, ali i o načinu na koji je provedena interna istraga, saslušana prijaviteljica i provedena procedura.

“Glavni ravnatelj Kazimir Bačić nije odgovorio niti na jedno moje pitanje”, kazala je Mikleušević Pavić.

Kaže i da javnost nije dobila zadovoljavajući odgovor na pitanje ‘tko i kako je proveo istragu o tom slučaju’, ali i kako je prijaviteljica mogla voditi središnji dnevnik HTV-a sa skromnim koeficijentom plaće.

Predsjednica Sindikata novinara Hrvatske Maja Sever je, osim slučaja seksualnog uznemiravanja, upozorila i na način na koji HRT funkcionira kao javna radiotelevizija u javnom interesu, posebno istaknuvši i primjer sisačkog dopisnika HRT-a Igora Ahmetovića, nedavno premještenog na radno mjesto u Zagrebu.

“Moj je dojam da naši pretpostavljeni ne znaju Zakon o radu, poslovnike i pravila socijalnog dijaloga. Takvi ljudi ne bi smjeli voditi program”, kazala je Sever.

Kazimir Bačić: U slučaju seksualnog uznemiravanja iznesen niz netočnih informacija

Glavni ravnatelj HRT-a Kazimir Bačić naglasio je kako u slučaju seksualnog uznemiravanja iznesen niz neistinitih i netočnih informacija te da je HRT postupio sukladno zakonu i internim aktima.

Naglasio je i kako na HRT-u ima četiri povjerenika kojima se mogu obratiti svi zaposlenici, no da u ovom slučaju niti jedan od tih povjerenika nije zaprimio prijavu.

Bačić je rekao i kako je dosad vodstvo HRT-a zaprimilo ukupno tri prijave za uznemiravanje, od kojih je na temelju posljednje, saslušano osam svjedoka koji su potvrdili fizički i verbalni napad jednog istaknutog djelatnika HRT-a na zaposlenicu, dodavši kako je prijaviteljica u tom slučaju zatražila zaštitu od Maje Sever i Sanje Mikleušević Pavić, no one su joj to uskratile.

“Sva saznanja o tim slučajevima su prikupljena i dostavljena DORH-u”, kazao je Bačić naglasivši i da vodstvo HRT-a u tim slučajevima postupa prema zaključku Nadzornog odbora, ali i surađuje u unapređenju protokola o prijavljivanju i procesuiranju takvih slučajeva s uredom Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova”.

Odbor za medije raspravio je i primio na znanje obavijest Nadzornog odbora o promjeni formalno-pravnog statusa Hrvatske radiotelevizije uvođenjem promjenom načina vođenja knjigovodstva i upisom u Registar neprofitnih organizacija.

Pritom je i navedeno očitovanje nadležnog Ministarstva financija.

“Promjenom računovodstvenog sustava i upisom u Registar neprofitnih organizacija ne mijenja se formalno-pravni status HRT-a niti ta činjenica ima bilo kakav utjecaj na financiranje i poslovanje HRT-a”, ističe se u očitovanju Ministarstva financija.