Arhitekt Marjan Pipenbaher, glavni projektant Pelješkog mosta, gostovao je na RTL Direkt-u povodom godišnjice otvaranja Pelješkog mosta.

"Dobri su osjećaji, jako lijepe uspomene, jako sam veseo da ljudi vole ovaj most i da je koristan. Preko dva milijuna i tristo vozila je prešlo preko mosta, znači on je donio neki sasvim drugi život u taj kraj, Pelješac, Korčula, ovo dubrovačko područje", rekao je arhitekt koji je za ovaj most dobio i nagradu.

"Dobili smo tu nagradu, to je jedna jako važna nagrada, ustvari za dizajn mosta i ne samo za dizajn, nego i za uklapanje mosta u prostor. Kod mostova je jako važno ne samo da su stabilni, da mogu izdržati potres i sve ostalo, nego je jako bitno kako su ovi mostovi postavljeni u prostor. Za Pelješki most mi je jako drago, bio sam ove godine nekih četiri-pet puta dolje, a uvijek mi je kao da je oduvijek tamo. On nije prepotentan, lijepo se uklapa u prirodu i to je jako bitno. Žiri je to prepoznao", kazao je Popenbaher.

Propisi će se morat mijenjati

Na pitanje, je li šteta da mostom ne mogu šetati pješaci, rekao je kako je uobičajeno da se preko ovakvih mostova ne šeće.

"To je ipak dva i pol kilometra, na njemu se može voziti, ali da smo htjeli da mogu šetati onda bi morali napraviti četiri metara veće širine, a to bi koštalo 20-25 milijuna eura. To tada nikako nije išlo, ali imamo na svakoj strani mosta lijepi vidikovac, naročito s ove kopnene strane. Most je u horizontalnom i vertikalnom radijusu, ima tu dosta ljudi. Vidikovac je komotan za autobuse, ljudi se slikaju i uživaju u pogledu na ovaj most."

S obzirom na novo vrijeme i jake oluje u Hrvatskoj i Sloveniji: što to znači za građevine - hoćemo li nešto morati mijenjati u gradnji?

"Propisi su uvijek živa stvar, mijenjaju se. Baš iduće godine mijenjaju se europski propisi, i bit će ugrađene ove vremenske promjene, podizanje razine mora, temperature i jačine vjetra. I pokazalo se da su te brzine vjetra bile do 160 kilometara na sat, a po propisima je to negdje do maksimalno 90 kilometara na sat. Morat će se mijenjati, morat ćemo razmišljati na neki drugi način i ekspresno reagirati s propisima i gradnjama što se tiče mostova. Mostovi su ako su betonski, vjetar nekako nije mjerodavno opterećenje za njih. Pelješac je dizajniran za 240 km/h, a mjerodavno opterećenje je potres", kazao je Pipenbaher.