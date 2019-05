GLAVNI INSPEKTOR MIKULIĆ O ZARAŽENOM MESU U KNINU: ‘Bit ćete izviješteni o detaljima o kojima možete biti izviješteni’

‘Nažalost, desio se taj slučaj, utvrdilo se to što se utvrdilo, i sad je to i na drugim tijelima koja po svojoj nadležnosti utvrđuju tko je za to odgovoran’, kazao je glavni državni inspektor Andrija Mikulić o slučaju pojave mesa zaraženog trihineozom u Kninu

Glavni državni inspektor Andrija Mikulić izjavio je da je veterinarska inspekcija izvršila nadzor u skladu s ovlastima u slučaju pojave mesa zaraženog trhinelozom u Kninu te da je je slučaj dalje u proceduri.

Telegram je nedavno objavio kako je u kninskoj bolnici krajem veljače hospitalizirano troje pacijenata s kliničkim simptomima trihineloze.

MINISTARSTVO ZATAŠKALO ZARAŽENO MESO, ALI PRIČA JE IPAK PROCURILA: ‘Smršavio sam kao leš, 20 dana ležao u bolnici’

Državna tijela nisu izdala upozorenje o zaraženom mesu

Nažalost, desio se taj slučaj, utvrdilo se to što se utvrdilo, i sad je to i na drugim tijelima koja po svojoj nadležnosti utvrđuju tko je za to odgovoran, kazao je Mikulić.

Na pitanje novinara kad će javnost doznati detalje slučaja, Andrija Mikulić je odgovorio: “Kad izvršimo kompletan nadzor bit ćete izviješteni o detaljima o kojima možete biti izviješteni“.

Telegram je javio da su svi zaražene osobe obavijestile inspekcije o imenu mesnice u kojoj su kupili zaraženo meso “što je trebao biti ozbiljan alarm za javno upozorenje ostalim građanima, ali da nikakvo upozorenje nije izdano”.