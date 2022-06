Glavni direktor HUP-a Damir Zorić govorio je na televiziji N1 o Vladinim mjerama protiv inflacije. Konkretno, za uvođenje fiksne cijene goriva na svim benzinskim postajama, osim onih na autocestama, Zorić je kazao kako je ta mjera za većinu građana u redu, ali ima i onih kojima nije.

“Malim distributerima i onima kojima je ovaj rast cijena prilika, naravno da nije okej, ali većini sasvim sigurno jest jer im znači manje troškove”, kazao je.

'Pitanje električne energije ostalo u drugom planu'

“Cijelo vrijeme se borimo, odnosno država čini ustupke u pojedinim segmentima da ne bi došlo do većeg poskupljenja, nego što bi moglo doći. To je prije svega dobro za kakvo- takvo očuvanje standarda građana, a onda i poduzeća”, dodao je.

Zorić smatra da je električna energija ostala u drugom planu u ovoj krizi.

“Dominira pitanje cijena goriva, na drugom mjestu je tema inflacije, tek treće mjesto u tom javnom diskursu zauzima ova priča. A oko 80 posto hrvatskih tvrtki u električnoj energiji ima glavni izvor koje pokreće njezino poslovanje. 72 posto tvrtki ne može povećanje troškova električne energije prebaciti u konačnu cijenu svoga proizvoda”, rekao je.

'Nužno je naći nove mjere, pomogle bi subvencije'

Otkrio je i s kolikim su poskupljenjima suočeni poduzetnici.

“Njih 40 posto ima stopostotna poskupljenja, daljnih 20 posto ih ima do 300 posto, a 15 posto ih ima preko 300 posto. Polovica izjavljuje da gube konkurentnost, a što je još gore – njih 30 posto kaže da će odustati od investiranja. Negdje se moraju naći rezerve. Kada sve to zbrojite, posljedice su da neće biti zapošljavanja i počet će negativna spirala”, rekao je Zorić.

Poručio je da je nužno naći nove mjere, a pritom bi, kaže, najviše pomogle subvencije.

“Nema tu puno mudrovanja – subvencije po uzoru na druge europske zemlje. Naravno da su tu mogućnosti Hrvatske ograničene, ali postoje”, rekao je.

'U krizi se ne može sve prepustiti tržištu'

Za inflaciju Zorić kaže da je najopasnija bolest koja se može dogoditi gospodarstvu.

“Ne znam može li se gospodarstvu dogoditi gora zaraza. Ona je kao korona od nekuda došla i zahvatila čitavo europodručje i izvan tog područja. Očito je da su energenti generator te inflacije, ali priličan broj stručnjaka govori i da EU plasira malo previše novca. Očito je da to europska ekonomija ne može popratiti”, upozorio je direktor HUP-a.

On smatra da se u nekim kriznim situacijama ne može sve prepustiti tržištu.

“Mislim da određenu ulogu treba odigrati i država jer ona jedina ima te instrumente. Ono što mi možemo je pripomoći tome tako da spriječimo one koji to čine neopravdano, one koji love u mutnom. Ali tržište ne smijemo zaustaviti”, poručio je Zorić na N1.