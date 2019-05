GLAVNI ANALITIČAR HDZ-A OVAKO VIDI LOŠ REZULTAT: ‘Napravili smo ama baš sve. Dogodilo se što se rijetko događa, crni labud’

Kopal kaže kako su napravili sve, ali postoje i crni labudovi

Glavni analitičar HDZ-a, savjetnik premijera Andreja Plenkovića, Robert Kopal, komentirao je za N1 izborne rezultate. Kopal je vodio kampanju, a nije zadovoljan s četiri osvojena mandata, koliko je osvojio i SDP. Sve ankete su HDZ-u davale najmanje pet mandata, a neke i šest.

“Dogodilo se što se rijetko događa, a to je crni labud. To kad se dogodi, ljudi traže kojekakva rješenja zašto se to dogodilo, obzirom na odstupanje od istraživanja. Oko 90 do 95 posto naših istraživanja se poklapalo s ovim rezultatima. Kad se pogleda Europu, događa se puno teško predvidljivih stvari. HDZ-u se to nažalost dogodilo, glasovi su se disperzirali na jako puno fronti. Bile su 33 liste, izlaznost koja je 20 posto nadmašila izlaznost 2013.”, rekao je Kopal.

“S naše strane je napravljeno ama baš sve, ali postoje i crni labudovi. Tjedan dana nam treba da to sve analiziramo”, rekao je Kopal.

“Dogodio se neki odmak od uobičajene pogreške, a što se dogodilo, to ćemo istražiti. Znam što se dogodilo, ali da bih mogao potvrditi hipotezu, moram je i dokazati. Bilo bi neodgovorno od mene reći što je, a da ne mogu dokazati”, kazao je Kopal.

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković rekao je u izbornoj noći, nakon što je HDZ u izborima za Europski parlament osvojio četiri mandata, da je njegova stranka ostvarila relativnu pobjedu u smislu dobivenog postotka i broja glasova, ali i da bi im bilo draže da je to nagrađeno i s petim mandatom.

“Današnji dan je za nas relativna pobjeda u smislu postotka i broja glasova. Bilo bi nam draže da je to nagrađeno s petim mandatom no to će očito pričekati za idući ciklus”, rekao je Plenković okupljenima u stranačkoj središnjici nakon objavljenih prvih nepotpunih službenih rezultata Državnog izbornog povjerenstva. Kazao je kako nije zadovoljan što nisu osvojili i peti mandat.

Najavio je i da će od ponedjeljka ići u analizu što su to na ovim izborima učiniti više i bolje. Smatra i da se, što se angažmana na terenu i poslanih poruka, uoči današnjeg dana učinilo sve potrebno.