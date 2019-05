GLAVNA ANALITIČARKA NET.HR-A SECIRALA IZBORNI REZULTAT: ‘HDZ-ova strategija je doživjela fijasko, sada će se tražiti vanjski neprijatelji’

Đurđica Klancir komentirala je izborne rezultate

Novinarka Net.hr-a Đurđica Klancir bila je gošća N1 studija uživo, gdje je prokomentirala rezultate izbora za Europski parlament i neuspjeh HDZ-a koji je osvojio četiri mandata, baš kao i SDP.

“Vidimo da se skreće u tehniciranje. Već u izbornoj noći se krenulo u to ‘ipak nije tako loše’. Generalno, HDZ je prošao vrlo loše. Cijela strategija HDZ-a je na ovim izborima doživjela fijasko”, istaknula je Klancir.

Čudni potezi

Klancir je nabrojila nekoliko čudnih poteza već na početku kampanje.

“Dosta kasno su ušli u izbore, Plenković je sastavio listu s prilično nepoznatom ekipom. Mislilo je da se od Karla Resslera moglo napraviti nekog lidera. Plenković ga je pokušao postaviti kao neku zamjenu Davoru Ivi Stieru. No, Plenković je previdio činjenicu da je Ressler vrlo nezreo kao političar. Plenković se suočio s time da način na koji je slagao listu i trasirao kampanju nije uspio”, kazala je.

Klancir ne vjeruje da će u HDZ-u biti nekih posljedica za izborni neuspjeh: “Tražit će se vanjski neprijatelji i otići će se u tehniciranje”. Dodala je i kako je baš HDZ skrenuo s europskih tema.

Bitka na dva kolosijeka

“HDZ je tako trasirao ovu kampanju. Andrej Plenković je cijelo vrijeme kombinirao posao Vlade i predizbornu kampanju, a s njime su se cijelo vrijeme držali ministri, koji su prilično nepopularni među glasačima”, smatra Klancir.

“Nemojmo zanemariti činjenicu da su vrlo skoro predsjednički izbori i priprema parlamentarnih i da je prilično malo vremena za neko ozbiljno preslagivanje. U HDZ-u vrije i to se vješto skriva od javnosti. Sjetite se slučaja ministrice Žalac i činjenice da je u njezinu dvorištu zatečen Mercedes. Ona je u prvom trenutku rekla da joj podmeće netko iz HDZ-a. Sjetite se ministra Tolušića koji kaže da bi mu mogao podmetati netko iz HDZ-a. To se cijelo vrijeme krije. Prikrivaju se kritička propitivanja situacije u HDZ-u. Dogodi se u ovakvim trenucima da to izbije”, zaključuje Klancir.

Mišljenja je kako u HDZ-u nema jedinstva i da je stranka rastrgana. “Oni jesu uspjeli dobiti svoje glasače, ali evidentno je da dio glasača nije glasovao za HDZ. Andrej Plenković se u nekom trenutku nudio kao političar koji je iznad HDZ-a i da može više od toga. Na kraju je sam završio u nekom stranačkom koprcanju”, kazala je Klancir. Rekla je i kako ne smatra da su Hrvatski suverenisti uzeli glasove HDZ-u, već je to uspjeh Ruže Tomašić.