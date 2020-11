GLAVAŠEVIĆEVE PRIČE IZ RATA SVE SU RASPLAKALE: ‘Ima li čovjek išta poslije djetinjstva? Naravno, osim sjećanja. Rat me zbunjuje…’

Siniša Glavašević: ‘Rat me zbunjuje, ali se nadam naći nešto lijepo. Je li to moj prvi bicikl ili sram koji me uhvatio kada mi se svidjela jedna djevojčica?’

Povodom sjećanja na žrtvu Vukovara HRT je danas prikazao originalne tekstove koje je jedan od simbola Vukovara Siniša Glavašević telefaksom slao uredniku Hrvatskog radija, nedavno preminulom Mladenu Kušecu koji je zaslužan što su oni objavljeni u “Pričama iz Vukovara”.

Kušecu se Glavašević javljao svaku večer, a jedne večeri zamolio ga je samo da pročita tekstove koje bi mu poslao. “Razmišljam dok ovo pišem – gdje je moje djetinjstvo? Ima li čovjek išta poslije djetinjstva? Naravno, osim sjećanja. Plutam tako vlastitim mislima i kao pirat pokušavam sam sebe orobiti za neku uspomenu. Rat me zbunjuje, ali se nadam naći nešto lijepo. Je li to moj prvi bicikl ili sram koji me uhvatio kada mi se svidjela jedna djevojčica?”, piše u jednom od tekstova.

“Razgovarao sam s mnogim borcima koji brane te ruševine. I oni razmišljaju isto – što će nekome moj grad osim meni i mojim sugrađanima i Hrvatskoj? Uvijek se znalo da ne možeš biti ono što nisi. Tako je i s gradovima, tako je i sa zemljom. Braneći tu ideju stoje ljudi, divovi hrvatske hrabrosti i nikako da objasne onima iz drugog dvorišta da je vrijeme ratova na izmaku. Zar nisu to shvatili noseći školsku torbu i ljubeći se po parkovima u sumračje?”, piše Glavašević u jednom od tekstova.

Svi su se rasplakali čitajući

Kušec je jednom prilikom rekao da je tekstove donio u redakciju. “Tamo je bilo 12 cura, obrazovni program smo bili, bio je rat, one su se sve rasplakale kada su počele čitati te priče”, rekao je. “Prije nego što je Siniša poginuo, u nedjelju navečer prije Dnevnika smo objavili njegove ‘Priče iz Vukovara’. To su svi zaboravili. Prije Dnevnika je išao Siniša Glavašević, ‘Priče iz Vukovara’. Do tada ih nitko nije vidio ni čuo”, rekao je svojedobno Kušec.

Nitko nije želio objaviti knjigu

“Poznavao sam mnoge pametne ljude koji nisu bili dovoljno brzi za ovaj rat. Poznavao sam mnoge sposobne, ali glupe da shvate ogavnost ovoga rata. Poznavao sam i one hrabre, one bez kojih ne bi bilo ni vas, ni mene , ni ovog grada. Tko zna gdje su sada toliki koje sam poznavao i toliko često slušao. I njih i jeku koja je odzvanjala od udaraca o njihova vlastita prsa. Gdje li su svi oni sada kada krvari Vukovar?”, pisao je Siniša Glavašević.

“Išao sam od izdavača do izdavača. Nitko nije želio objaviti tu knjigu koju sada svi znaju. Došao sam do Vlade Gotovca i Vlado je rekao: ‘Mi to tiskamo!'”, tim je riječima Kušec opisao kako je knjiga ugledala svjetlo dana.

