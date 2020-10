GLAVAŠEVIĆ UPOZORIO: ‘Imamo osobu u siromaštvu, naklonjenu radikalnim desnim idejama i koja smatra da mora napraviti nešto’

‘Složio bih se s onim stručnjacima koji su spominjali terorizam jer ovo je bio teroristički čin “vuka samotnjaka’, smatra zastupnik

Saborski zastupnik Bojan Glavašević za N1 je komentirao jučerašnju pucnjavu na Markovom trgu u kojoj je policajac ranjen.

POLICIJA NAKON OČEVIDA OBJAVILA DETALJE O PUCNJAVI PRED VLADOM: ‘Ispalio je više hitaca u troje policajaca…’

“Čini mi se da je reakcija Vlade na cijelu ovu situaciju neprimjerena, fokus je na zaštiti državnih dužnosnika i objekata, a ne razgovaramo koje su okolnosti dovele do ovoga što se dogodilo. Smatram da nije problem samo po sebi način na koji se štite dužnosnici, ali mislim da je problematično kada je to jedina reakcija. Dat ćemo veći pendrek, manje strpljenja i time smo riješili problem, a nismo”, rekao je Glavašević.

Nasilje posljednih godina samo raste

Pojasnio je kako smatra da je ovaj događaj samo odraz nasilja u društvu koje posljednjih nekoliko godina stalno raste.

„Mi živimo u društvu koje ima generalno problem s nasiljem koji ne rješava“, ističe, dodajući kako se ovaj slučaj ne smije promatrati izolirano.

„Nije stvar samo u tome da prepoznamo da postoji mlada osoba koja bi se mogla radikalizirati. O ovom konkretnom slučaju, mislim da je još prerano govoriti, ali složio bih se s onim stručnjacima koji su spominjali terorizam jer ovo je bio teroristički čin “vuka samotnjaka”. Imamo osobu koja je izložena siromaštvu, koja ima socijalnu anamnezu koja je vrlo nepovoljna, koja je bila naklonjena radikalnim desnim idejama, koja je bila izložena narativima nesigurnosti i takvi pojedinci smatraju da moraju napraviti nešto protiv nepravde koju percipiraju”, naveo je Glavašević.

‘Prva reakcija vladajućih je ograničavanje’

Kao veli kproblem ističe i mnogo oružja koje se nalazi u hrvatskim domovima.

„Neki ljudi to drže kao uspomenu, a neki imaju druge ideje. Rješenje toga treba biti jedan sustavan društveni pristup. Treba razgovarati s djecom i konačno se ohrabriti i uvesti građanski odgoj. Ne možemo se pretvarati i da internet i društvene mreže nisu ozbiljan problem koje doprinose tom distanciranju od zajednice i izlažu ih potencijalno radikalizirajućim slučajevima. Ovo je čin terorizma i moramo govoriti o tome što je do toga dovelo, to nisu vanjski razlozi, to su razlozi iz našeg društva”, kazao je.

Upozorava kako ograničavanje nije rješenje.

„Kada se pojavi neki problem, glavna reakcija vladajućih, HDZ-a, prvenstveno premijera i ministra Božinovića je da ograniče sve. Ograničit ćemo koliko možete govoriti u Saboru, koliko novinari mogu prići blizu Markovom trgu ili bilo tko drugi. To nije rješavanje, to je sekuritizacija, gdje se radi izvanredno stanje koje legitimira uvođenje nesrazmjernih mjera ograničavanja nekih sloboda. Prije svega od vladajućih moramo tražiti da mjere budu srazmjerne”, zaključio je Glavašević.