Početak sjednice Antikorupcijskog vijeća u Saboru obilježio je nastup zastupnika Hrvoja Zekanovića koji je bivšem članu uprave Ine Davoru Mayeru rekao da je dio političkog cirkusa i da mu nije jasno zašto je došao na sjednicu s obzirom na to da nije dao nikakvu informaciju ključnu za rasvjetljavanje korupcije.

Zekanović je istaknuo da je sjednica nelegalna i da bi tu trebali biti i članovi Mosta koji su se ranije zalagali za gašenje rafinerije Sisak.

Nakon govora bivšeg člana Uprave Ine Mayera uslijedila su pitanja, a odmah se za riječ javio Zekanović koji je optužio Mayera za korupciju i poručio mu da ga je "Plenković nabio iz Ine".

"Zašto vi 11 godina nikada niste našli hrabrosti da kažete kako nešto ne valja? Je li vaš razlog dolaska ovdje to što vas je Plenković nabio iz Ine? Jeste li vi kao član Uprave Ine imali suradnju s ministrima Mosta?", pitao je Zekanović.

Mayer mu je zatim pokušao odgovoriti, ali Zekanović mu nije dao da dođe do riječi te ga je predsjednik Antikorupcijskog vijeća, Nikola Grmoja, odlučio izbaciti sa sjednice.

Zamalo se potukli

Malo zatim Zekanović i Mostov Miro Bulj umalo su se potukli u hodniku za vrijeme pauze. Počelo je naguravanje, ali odmah su ih razdvojili.

Zekanović je rekao da ga je razljutilo to što su ga mostovci dirali mikrofonom po glavi, kazao je naknadno.

“Nije nas Nino Raspudić razdvajao, nego je pet Mostovaca fizički nasrnulo na mene. Pogledajte kamere, vidjet ćete što se događalo. Radi se o nelegalnoj sjednici, igrokazu, tako da ću se ja nakon ovoga vjerojatno vratiti da im pokažem da me s ilegalne sjednice ne može nitko izbaciti, niti gospodin Grmoja, koji u sabornici uvijek plače kada dobije opomenu od Jandrokovića, a onda ovdje radi na krajnje diktatorski način”, rekao je Zekanović.

“Cijelo vrijeme dok sam ja govorio, postavljao pitanje sukladno Poslovniku, kolega Raspudić mi nije dao mira, od udaranja mikrofonom po ušima do dobacivanja, na koncu kada je vidio da ga ignoriram, onda je pokušao nešto nazadnjački”, kazao je Zekanović nazivajući Mostovce s kojima se sukobio "alpskim sektašima".

'Izdajnici hrvatskog naroda'

“To su ljudi koji su bili u Alpama i sa svojom sektom čekali smak svijeta”, dodao je.

"Pavijani i babuni su plemenite životinje, njih četvorica su nasrnuli na mene. Oni su izdajnici hrvatskog naroda, to je veleizdaja što oni rade. Ja s predsjednikom Vlade Republike Hrvatske nemam nikakav dogovor. Niti je on meni nešto nudio, niti sam ja tražio, za razliku od njih koji su kritizirali, a prije par dana su se vozili u limuzinama sa zatamnjenim staklima nudeći mu sve i svašta. To je jako bitno da se zna", rekao je Zekanović.

Ovaj incident prokomentirao je i predsjednik RH Zoran Milanović.

"Treba izaći van pa se potući. Neka se napokon potuku", kazao je.

Glavašević pojasnio što se dogodilo

Također, i Bojan Glavašević imao je što reći na tu temu. Istaknuo je kako je Zekanović vrijeđao mnoge prije samog incidenta.

"Kolega Zekanović je unutra bio izrazito agitiran. Mislim da je to išlo preko svakog razumljivog okvira, čak i ostrašćenog, s obzirom na temu. Prvo je vrijeđao kolegicu Peović, onda Nina Raspudića, a onda i svakog drugog tko mu se našao u dometu. Pri izlasku je još sipao uvrede i onda se našao u bliskom klinču s Mirom Buljem”, rekao je Glavašević te je dodao da ih je on razdvojio.

“Odgurnuo sam jednog od drugog”, kazao je.

"Nakon ovog svega, građankama i građanima RH mogu samo reći da to nije normalno, da nisu svi zastupnici takvi i ispričati se svima zbog teškog susramlja kojeg osjećam nakon ovakve scene danas”, rekao je. Upitan je i kako je izgledao taj prizor.

“Znate kako izgledaju dva čovjeka prije nego će se potući”, poručio je te se osvrnuo na Zekanovićevu tvrdnju da su ga napala petorica članova saborskog kluba Mosta.

“To je bilo jedan na jedan”, završio je.