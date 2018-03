GLAVAŠEVIĆ O HDZ-ovim IMENOVANJIMA: ‘Nepotizam i uhljebljivanje su njihov zaštitni znak kada su na vlasti’

Kada se pitamo zašto ljudi gube povjerenje u politiku i zašto odlaze iz Hrvatsku i više se ne osvrću – evo, upravo zbog ovoga, tvrdi Glavašević. HDZ je povećao broj dužnosničkih mjesta na preko 140, a to služi uhljebljivanju njihovih prijatelja i rodbine, kazao je zaključivši da ljudi odlaze zato što je uvjet za dobivanje posla članska iskaznica ili poznanstvo i rodbinska veza u HDZ-u.

Saborski zastupnik SDP-a Bojan Glavašević u ponedjeljak je ustvrdio da su “nepotizam i uhljebljivanje zaštitni znak HDZ-a kada je na vlasti”.

‘Pokušali su tu informaciju provući tako da javnost ne sazna’

Mediji su objavili kako je Tonko Obuljen, brat ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek, imenovan za predsjednika Vijeća HAKOM-a, kazao je Glavašević, istaknuvši kako to možda nije nezakonito, ali je sigurno nemoralno. “Vlada je toga svjesna i upravo zbog toga nije na vrijeme obavijestila medije, ta informacija nije bila u priopćenju nego su je pokušali provući ispod žita tako da hrvatska javnost to ne zna”, ustvrdio je. Tu ima mnogo ‘sretnih slučajnosti’ pa je tako ministričin brat sada na čelu HAKOM-a, ministričin suprug je također slučajno zaposlenik Ministarstva kulture, a ministričin kum je također sasvim slučajno na čelu jedne poslovne jedinice na HRT-u, pobrojao je Glavašević.

Ovo nije prvi slučaj da imamo uvaženog i istaknutog brata nekih državnih dužnosnika kojima je povjereno da rade jer je bio ‘kvalificiran’, kazao je, podsjetivši na slučaj brata ministra Gorana Marića koji je trebao biti imenovan u Upravu HŽ Putničkog prijevoza te ‘veselog društva’ ministra Marka Pavića iz njegove udruge ISUM. Troje članova te udruge, rekao je, zaposleno je u Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva nakon čega je ta udruga od Zaklade dobila 100 tisuća kuna. Upozorio je i na Josipu Rimac, koja nije uspjela na lokalnim izborima, pa se HDZ pobrinuo za nju u svom ‘hranidbenom lancu’ i pospremio je u Ministarstvo uprave pa sada osoba koja je bila predmet istrage ne samo Povjerenstva za sukob interesa nego i USKOK-a vodi proces izmjena i dopuna Zakona o sprečavanju sukoba interesa.



‘Zbog ovoga ljudi gube povjerenje u politiku i odlaze iz Hrvatske’

Glavašević je ocijenio da u svim ovim slučajevima postoji zajednički nazivnik, a to je tzv. ‘dodana vrijednost’ koji se vidi u tome da imate ili prijateljsku ili rodbinsku vezu s nekim u HDZ-u, uz, naravno, obaveznu člansku iskaznicu HDZ-a. Kada se pitamo zašto ljudi gube povjerenje u politiku i zašto odlaze iz Hrvatsku i više se ne osvrću – evo, upravo zbog ovoga, tvrdi Glavašević. HDZ je povećao broj dužnosničkih mjesta na preko 140, a to služi uhljebljivanju njihovih prijatelja i rodbine, kazao je zaključivši da ljudi odlaze zato što je uvjet za dobivanje posla članska iskaznica ili poznanstvo i rodbinska veza u HDZ-u.

Komentirajući zahtjev Predsjedništva SDP-a da njihov zastupnik Mirando Mrsić povuče iz saborske procedure izmjene Zakona o doprinosima, Glavašević je ocijenio da taj prijedlog ima određene vrijednosti, kao i prijedlog koji Klub zastupnika SDP-a namjerava uputiti u saborsku proceduru. Kazao je da će to moći komentirati nakon sjednice Kluba zastupnika SDP-a, ali je dodao da Mrsić svakako ima mjesto u SDP-u i da njegovi prijedlozi imaju vrijednost, i sad je to pitanje političkog smjera kojim SDP želi ići.