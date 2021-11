Saborskog zastupnika Bojana Glavaševića zasmetalo je neprestano uspoređivanje nekih protuepidemijskih mjera, poput obveznih covid-potvrda i nošenja maski, s prognom Židova u Drugom svjetskom ratu. Taj se narativ neprestano provlači u prosvjedima koje organiziraju protivnici cijepljenja i covid-potvrda.

Glavašević se na to osvrnuo u objavi na Facebooku. Prenosimo je u cijelosti:

'Sramotno do svemira'

''Malo što u zadnjih nekoliko godina je toliko velika uvreda za zdrav razum, ljudsko dostojanstvo i povijesnu istinu o Holokaustu poput antivakserske usporedbe sa sudbinom Židova, dodatno trivijalizirano jeftinom rimom u sloganu. Sramotno do svemira.

Usporedba s Holokaustom i zloupotreba Davidove zvijezde vrlo jasno govori o tome koliko su oni koji to čine nesvjesni svoje privilegiranosti (da, privilegiranosti!) u društvu, i koliko nemaju pojma o Holokaustu.

'Trebali bi pročitati o Holokaustu'

Da budem još jasniji: to što u uvjetima globalne pandemije države svoje stanovnike pokušavaju zaštititi od zaraze uvodeći obavezu nošenja maske i covid-putovnica/potvrda, i to što neke članove društva to smeta, NIJE isto kao sustavni progon i genocid nekoga na temelju rasne, seksualne ili neke druge diskriminacije, uz jednako sustavno poticanje mržnje protiv tih skupina.

To što je netko uvrijeđen jer bez maske ne može u pekaru ne čini ga Anom Frank. Umjesto trošenja vremena na internetu proučavajući opskurne teorije zavjere o cjepivu, takvi ljudi trebali bi pročitati o Holokaustu. Možda nešto i nauče'', napisao je Glavašević u objavi na Facebooku.