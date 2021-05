GLAVAŠEVIĆ KOMENTIRAO POSLJEDNJI POTEZ ŠKORE: ‘Plaćao je oglase na mrežama u kojima stoji da se Tomašević odrekao oca’

‘Kada su huškali prtotiv Matića, Nađi i mene, Plenković je bio u šatoru. Njegova stranka imala je koristi od tog huškanja’, komentirao je Glavašević

Nezavisni saborski zastupnik Bojan Glavašević tijekom gostovanja na televiziji N1 komentirao je prljavu kampanju u drugom krugu lokalnih izbora u Zagrebu.

“Ovo što Miroslav Škoro radi, ta bujica laži protiv Tomaševića dolazi i plaćena je od stožera Miroslava Škore. To sigurno može uzrokovati ugrozu da Tomašević dobije zaštitu. Bez obzira što kažu u Škorinom stožeru, policija je nepristrana i profesionalna. Ako postoji sigurnosna procjena, Tomašević je mogao dobiti pratnju.

‘Nama su manje više identični ljudi radili identične stvari’

Fred Matić, Vesna Nađi i ja imali smo policijsku zaštitu 24 sata na dan upravo zato što su nama takve identične stvari radili manje više identični ljudi. To je odraz prezira Škore prema građanima”, komentirao je Glavašević.

Dodaje kako se svaki dan serviraju nove stvari i ne vjeruje da u njih više itko može povjerovati. Kaže kako se ogromne količine lažu serviraju na društvenim mrežama. “Ovo je sigurno nešto što dosad u Hrvatskoj nismo vidjeli. Taj model je doživio vrhunac u vrijeme Donalda Trumpa. Ovo je klasična propaganda. Mislim da su građani svjesni da se tome ne može vjerovati”, rekao je Glavašević.

‘Škoro gazi obitelji’

“I Škoro je svojevremeno bio meta napada na obitelj i smetalo mu je što se uvlače u kampanju. Sada je uvukao oca Tomaševića i plaćao oglase na mrežama u kojima piše da se Tomašević odrekao oca. To je dno dna. Ako ti smeta kad se govori o tvojoj obitelji, a ti gaziš druge obitelji, to sve govori o tebi. Tomašević to nikako nije zaslužio”, navodi Glavašević te dodaje kako obitelji nisu zaslužile da ih se povlači po blatu.

Komentirao je i Plenkovićevu izjavu kad huškanje dolazi od Škore u njegovoj smjeru ili HDZ-u, onda ljevica ne reagira.

Neki od nas bili su izloženi mržnji, huškanjima i prijetnjama upravo zato što nismo šutjeli. Kada su huškali prtotiv Matića, Nađi i mene, Plenković je bio u šatoru. Njegova stranka imala je koristi od tog huškanja. Kasnije se čudi što se opekao na toj vatri.

Smiješno je da premijer u izjavi govori da Škoro huška i laže, a dvije minute kasnije ponavlja Škorine laži o Zeleno-lijevoj koaliciji”, kaže Glavašević.