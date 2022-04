Saborski zastupnik Bojan Glavašević gostovao je u Novom danu N1 televizije i komentirao rezultate izbora u Sloveniji i Francuskoj.

Glavašević je na početku komentirao ocjene izbora na društvenim mrežama, gdje su ljudi pisali da je "Orban najveći gubitnik izbora" te da je "Putin izgubio izbore i u Sloveniji i u Francuskoj".

'Mogu se očekivati promjene'

“Mislim da je to jedan hot take koji je jasan, s obzirom na to da su Janez Janša i Marine Le Pen zapravo bili tih dvoje političara u Europskoj uniji koji su na neki način s Orbanom, pa onda po ekstenziji i s Putinom, radili tu ekstenziju koja je možda blokirala odluke na europskoj razini. Gubitkom Le Pen i Janše, tu se mogu očekivati promjene. U slovenskoj kampanji jedna od glavnih tema bila je Jašina bliskost s Orbanom pa onda i s Putinom”, rekao je Glavašević.

“Otkako je počeo rat u Ukrajini, političarke i političari koji su bili strašno bliski i slizani s Putinom, sad ga se odriču kao Petar Isusa, tako da nije to iznenađujuće, ali Orban je jedini od tih koji to baš i ne čini, a Janša je bio puno bliži s Orbanom”, poručio je Glavašević, dodajući da su izbori interesantni i u kontekstu Hrvatske.

'I Plenković je gubitnik izbora u Sloveniji'

“Rekao bih da je i Plenković gubitnik izbora u Sloveniji. Bio je s Janšom blizak, podržao ga je u kampanji, njih dvojica su očito imali odličan odnos i toga očito neće biti, a Robert Golob je najavio zaokrete u slovenskoj vanjskoj politici, ali nije jasno što to točno znači”, rekao je Glavašević.

Upitan znači li pobjeda centra i ljevice ponovno otvaranje pitanja Piranskog zaljeva i sukoba ribara sa Slovenijom, Glavašević je rekao da je to teško reći.

“U Sloveniji u zadnjih nekoliko ciklusa jedina konstanta bio je Janšin SDS, a trend je bio uvijek tih nekakvih novih opcija koje su nastajale, tako da je dosta teško predvidjeti što bi to moglo značiti. Golob ima vrlo monolitan parlament u ovom sazivu, a to nije bilo prije, to je jedna nova situacija za Sloveniju, prije je to bilo puno mozaičnije i nisam siguran da je itko imao ovakvu većinu u parlamentu”, zaključio je Glavašević.