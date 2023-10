Branimir Glavaš je na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno osuđen krivim na sedam godina zatvora za ratni zločin nad srpskim civilima u Osijeku 1991. To je ponovljeno suđenje i Glavaš je ponovno proglašen krivim, a većinu kazne već je odslužio: u zatvoru je proveo pet godina i tri mjeseca.

Presudu je komentirao i Filip Glavaš, sin Branimira Glavaša, koji je očekivao oslobađajuću presudu.

"Naravno da sam očekivao oslobađajuću jer sam godinu dana tu sjedio na raspravama u ponovljenom kaznenom postupku, izvedena je hrpa novih dokaza, a kojima u obrazloženju današnje presude, nije bilo ni jedne riječi. U tom smislu sugeriram sucu, Draženu Kevriću, odnosno skrećemo pažnju da kada bude pisao otpravak presude, da ne zaboravi promijeniti ime predsjednika Vijeća koje je donijelo presudu, tako da umjesto suca Željka Horvatovića, upiše ime Dražen Kevrić jer ovo danas što smo čuli je identična presuda koju je donio Željko Horvatović, koja je kasnije kasnije odlukama Ustavnog suda, a potom i Vrhovnog suda Republike Hrvatske ukinuta."

'Ja sam mu rekao da ode u Bosnu'

"Očekivano, ja sam mu rekao da ode u Bosnu. Bio je uvjeren da će biti oslobođen. Sudac će napisati posebno rješenje zašto nije odredio istražni zatvor. U njemu će se pozvati na odluku Ustavnog suda. Tužiteljstvo se na to može žaliti, sudac Kevrić je izveo pravnu vratolomiju da to omogući, pa ne bi me čudilo da Glavaš završi u istražnom zatvoru za koji dan", rekao je.

"Od slova do slova je prepisana ukinuta presuda suca Željka Horvatovića. Tijekom cijelog postupka je nesporno dokazano da je postupak politički iniciran i montiran i da je politika imala uplive u sam tijek postupka. Nadam se da će tome jednom doći kraj. Mi se borimo s ovom optužnicom već 19 godina i neće nas ništa slomiti, borit ćemo se dalje", rekao je.

Rekao je da je ponovljeni kazneni postupak bio samo farsa za javnost.

"U njemu su u kaznenom postupku i izvedeni brojni materijalni i personalni dokazi o kojima u obrazloženju presude danas nismo čuli ni jednu jedinu riječ. Pitam, čemu je ovaj ponovljeni postupak služio ako sudac Kevrić u obrazloženju presude nije našao 'za shodnim osvrnuti se ni na jedan novi dokazni prijedlog koji je prihvaćen u ovom postupku i koji je od strane ovog sudskog Vijeća izglasan", rekao je.

Na novinarsko pitanje misli li pritom na izjavu Ivana Jarnjaka koja je ovjerena kod javnog bilježnika, odgovorio je:

"Apsolutno mislim na izjavu Ivana Jarnjaka što se tiče tog političkog konteksta. Tijekom ovog postupka je nesporno dokazano da je ovaj cijeli postupak politički iniciran, montiran i da je politika imala uplive u sam tijek postupka. Iz današnje je presude jasno da ta politika i dalje ima utjecaj…"