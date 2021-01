GLASOVAC REAGIRALA NA NAVODNU ŠUICINU IZJAVU O BANIJI I BANOVINI: ‘Umjesto da rješava probleme, HDZ se bavi teorijama zavjera’

Navodnu Šuičinu izjavu tijekom sastanka vrha HDZ-a kako je evidentno da mediji pokušavaju rušiti HDZ, što se vidi iz toga da Baniju zovu Banijom, ocijenila je skandaloznom i antidemokratskom

Potpredsjednica Sabora Sabina Glasovac (SDP) u utorak je za navodnu izjavu potpredsjednice EK Dubravke Šuice da mediji pokušavaju srušiti HDZ, jer Banovinu zovu Banijom, rekla da je sramota za nju, premijera Andreja Plenkovića, HDZ, RH i EU.

Glasovac je u izjavi novinarima prozvala HDZ da se, umjesto da rješavaju probleme građana i obnavljaju njihove srušene i oštećene kuće, bavi teorijama zavjera protiv Vlade i potpuno irelevantnim pitanjima kaže li se po standardnom hrvatskom jeziku Banovina ili Banija.

“Za informaciju Dubravki Šuici, ako se već nije informirala, ispravno je i jedno i drugo, ali to neće obnoviti nijednu kuću niti spasiti ijednu sudbinu. Dramatično se kasni s rješenjima za Grad Zagreb, a s ovakvim tempom bojim se što će biti sa Sisačko-moslavačkom županijom”, poručila je.

Šuičina izjava nije demokracija ni Europska unija

“Ako je od bilo koga, puno je, a ako je od potpredsjednice EK i povjerenice za demokraciju, previše je. To je sramota ne samo za Šuicu, HDZ i Plenkovića, to je sramota i za Hrvatsku i Europsku uniju. To nije demokracija, a bome nije ni Europska unija”, zaključila je potpredsjednica SDP-a.

Glasovac je izrazila nezadovoljstvo što su SDP-ove izmjene Zakona o obnovi u Zagrebu, Zagrebačkoj i Krapinsko-zagorskoj županiji, koji je proširen i na Sisačko-moslavačku županije, predviđene tek kao 55. točka na saborskom dnevnom redu.

“To je nešto što ne možemo tolerirati i zaista smo očekivali da će naš prijedlog puno prije doći na dnevni red jer je ovo prioritetan problem za brojne obitelji i sudbine ljudi”, rekla je Glasovac nakon sastanka saborskog Predsjedništva.

Državna revizija treba provesti reviziju u robnim zalihama

Potpredsjednik Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk kazao je da su, osim izmjena Zakona o obnovi od potresa, u proceduru uputili i prijedlog zaključka kojim Sabor poziva Državnu reviziju da provede reviziju u robnim zalihama, jer “tu ima stvari koje treba revidirati i popraviti”.

Bauk je najavio da će se SDP pridružiti inicijativi Kluba zeleno-lijevog bloka oko formiranja istražnog povjerenstva koje bi istražilo poslijeratnu obnovu kuća, ali ne samo na Baniji, nego i u ostalim seizmički aktivnim dijelovima RH.

“Već vidimo pokušaj što pravne, što retoričke gimnastike HDZ-a da nađe razloge zašto da se povjerenstvo ne formira i ne počne s radom, a mi ćemo se truditi da im damo što manji prostor da ta njihova gimnastika bude uvjerljiva”, poručio je.

Vezano za cijepljenje saborskih zastupnika protiv covida-19 u ponedjeljak najavio je da će se cijepiti te pozvao sve građane da to učine kada bude dovoljno cjepiva i kada po planu na njih dođe red.

“Riječ je o simboličnom broju zastupnika, ali simbolično je i da građanima koji su nas izabrali pokažemo da želimo i pozivamo ih da se i oni cijepe”, istaknuo je Bauk.

Upitan jesu li time zastupnici privilegirani, odgovorio je kako ima argumenata za oba tumačenja, ali i naglasio da “ako će naše cijepljenje uvjeriti barem pet ljudi više da se cijepe, to će biti doprinos poboljšanju zdravstvene situacije”.