GLASNOVIĆ O POLJOPRIVREDI: ‘Na terenu se ne vidi sto milijardi kuna za poticaje’; HSS-ovac mu odgovorio: ‘Više gluposti na jednom mjestu nisam čuo’

Nezavisni zastupnik Željko Glasnović ustvrdio je u četvrtak kako je za poticaje u hrvatskoj poljoprivredi unatrag 30-ak godina usmjereno sto milijardi kuna, a da se to na terenu ne vidi.

“Sto milijardi se potrošilo, netko zasadi dvije šljive i sklizne, nema podataka kako se taj novac troši”, ustvrdio je zastupnik u vremenu rezerviranom za slobodne teme, kritizirajući pritom politiku koju prema poljoprivredi imaju HDZ, SDP te posebno HSS.

Što očekivati od HSS-a koji se više bavi suradnjom s bivšim udbašima, nego stvarima u poljorivredi, upitao je Glasnović zanimajući se je li pučka pravobraniteljica Lora Vidović reagirala na “skandalozne” izjave Kreše Beljaka i Davora Bernardića o Udbi i hrvatskim političkim emigrantima. Zastupnik se pita i zašto Hrvatska ne koristi prednosti koje ima u poljoprivredi, što je s uzgojem egzotičnog voća i povrća koje se može odmah prodati, što je s centrima za skladištenje …Glasnovićeva rasprava nije se dojmila HSS-ova Željka Lenarta.

“Više gluposti na jednom mjestu nego je Glasnović rekao nisam čuo. O poljoprivredi nema pojma”, ustvrdio je.

Bulj: Govorimo o tabletizaciji, a školaraci se prevoze starim autobusima

Ante Pranić iz Nezavisne liste mladih podsjetio je da Hrvatska živi od turizma i ljepota obale i otoka, pa umjesto da štiti svoje prirodne ljepote, svjedočimo potezima koji mogu ugroziti to naše blago. Tako je naveo kako se izmjenama prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije definira devet eksploatacijskih polja za ugljikovodike na području Jadrana koje pripada toj županiji.

“Umjesto da Dalmaciju promatramo kao solarnu regiju, uporno upiremo u fosilna goriva”, ustvrdio je zastupnik.

Miro Bulj (Most) apelirao je da se djeci u prometu zajamči sigurnost s obzirom da je izgorjelo 10 autobusa koji su ih prevozili, od čega četiri u Sinju. Zbog toga sam prije tri mjeseca zatražio inspekcijski nalaz, odgovoreno mi je da je izvršen i upućen MUP-u, no prije neki dan je autobus opet izgorio, rekao je Bulj i to pripisao starosti autobusa i tome što njihova “vlasnika uopće nije briga”. Naša se djeca voze u autobusima starim 20 godina, iako vlasnik ima nove, a mi govorimo o tabletizaciji, ustvrdio je Bulj.