GLASNOGOVORNIK WHO-A UPOZORAVA: ‘Još uvijek smo na početku pandemije, u nekim dijelovima svijeta zaraza tek doseže vrhunac’

Po pitanju drugog vala, Tarik Jašarević kaže da se iz perspektive WHO-a još uvijek nalazimo na početku

Glasnogovornik Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), Tarik Jašarević, za Dnevnik Nove TV otkrio je izmiče li situacija s pandemijom kontroli. U nedjelju, dakle samo u jednom danu, diljem kugle zemaljske, zabilježeno je čak 183.000 novih slučajeva zaraze koronom. Jašarević kaže da se napori svake vlade moraju udvostručiti kako bi se pokušalo stati na kraj pandemiji.

“Moramo shvatiti da postoji rizik da puno više ljudi oboli. Budući da većina ljudi nije bila zaražena, nemaju imunitet. Ako zdravstveni sistemi nisu u mogućnosti adekvatno identificirati i pružiti pomoć onima koji su bolesni, a one koji su bili s njima u kontaktu staviti pod nadzor, možemo očekivati ono što se već vidi u nekim zemljama, a to je da nakon relaksacije mjera dođe do porasta broja oboljelih”, kazao je Tarik Jašarević za Dnevnik Nove TV.

‘Još uvijek smo na početku pandemije’

Odgovarajući na pitanje koje su preporuke WHO-a kada je riječ o velikim okupljanjima poput teniskog turnira u Zadru, glasnogovornik ove organizacije kaže da u svakom slučaju treba pokušati što je moguće više držati fizičku distancu te razmak između ljudi od najmanje jedan metar. Kaže da se s razmakom drastično smanjuje rizik od zaraze koronavirusom.

Upitan trebaju li ljudi nositi maske, Jašarević odgovara da ljudi koji osjećaju simptome koji mogu biti kao simptomi Covida-19, kao što su bol u plućima, kašljanje, povišena tjelesna temperatura, ne bi trebali izlaziti. U slučaju da se ti ljudi nađu vani, obavezno moraju imati masku na licu. Po pitanju drugog vala, Jašarević kaže da se iz perspektive WHO-a još uvijek nalazimo na početku.

“Mi smo još uvijek na početku ove pandemije i ono što se sada vidi u raznim dijelovima svijeta, doseže se taj vrhunac koji se bio dogodio u Kini”, kazao je Jašarević za Dnevnik Nove TV.

