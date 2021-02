GLASNOGOVORNIK VLADE OČEKIVAO ISPRIKU OD OBERSNELA: ‘Ovo je odraz loše situacije i nervoze u SDP-u u Rijeci’

‘Ako sada prešutimo i ovo toleriramo, može sutra doći netko i reći da ne može u njegov kafić ući netko druge nacionalnosti, druge boje kože, spolne orijentacije, vjerskog uvjerenja’

Glasnogovornik Vlade Marko Milić komentirao je danas za N1 slučaj riječkog kafića Three Monkeys iz kojega je, među ostalim, poručeno da HDZ-ovci nisu dobrodošli. Na pitanje bi li premijer, nakon što je jučer ljutito komentirao tu izjavu, prihvatio poziv riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela na kavu u kafić Three Monkeys, Milić je rekao da je premijer jučer rekao svoj stav.

“Ovo nije sukob Vlade i jednog ugostitelja. Mi nećemo nasjesti na te provokacije. Ovo je odraz loše situacije i nervoze u SDP-u u Rijeci”, smatra Milić koji tvrdi da nije točno da predsjednik Vlade ulazi u svađu s građanima Rijeke i da ih zanemaruje.

“To dovoljno govori o gospodinu Obersnelu. Ja sam od njega očekivao ispriku”, rekao je Milić, dodavši da nije točno da Plenković stigmatizira Rijeku. “Ako sada prešutimo i ovo toleriramo, može sutra doći netko i reći da ne može u njegov kafić ući netko druge nacionalnosti, druge boje kože, spolne orijentacije, vjerskog uvjerenja…”, rekao je Milić.

‘Korak do fašizma’

Milić smatra da se pojednostavljuje Plenkovićeva izjava te da se radi o situaciji na korak do fašizma. “Samo se probajte staviti u situaciju da se ovo dogodilo i da je prozvan bio netko iz SDP-a ili Armade ili gospodin Obersnel. Pa imali bismo revoluciju u Rijeci, potaknutu od SDP-a”, rekao je Milić.

Govoreći o lokalnim izborima, Milić je rekao da župan Primorsko-goranske županije, Zlatko Komadina, neće mirno spavati. “Idemo s jakim snagama”, rekao je Milić.

O Filipovićevu neznanju ćirilice

Milić je rekao da su laži sve informacije koje su se pojavile u medijima da je HDZ Damira Vanđelića, koji je na čelu Fonda za obnovu Zagreba nakon potresa, odlučio ukloniti s tog mjesta nakon što je odustao od kandidature za gradonačelnika Zagreba.

“On je propustio svoju šansu da bude HDZ-ov kandidat. Mi smo pronašli izvrsnog kandidata, Damira Filipovića, koji je s 26 godina postao doktor ekonomskih znanosti. Zagreb nema vremena za čekanje, Zagreb treba nekoga tko ima viziju za obnovu grada nakon potresa, Zagreb treba nekoga tko ima ekspertizu i znanje za upravljanje javnim financijama”, rekao je Milić.

Komentirao i reakcije na društvenim mrežama nakon gostovanja Filipovića u “Točki na tjedan” na N1, gdje je rekao da ne zna ćirilicu i ne bi znao pročitati riječ “bećarac” napisanu na tom pismu u znak poštovanja i sjećanja na preminulog kantautora Đorđa Balaševića.

Milić je rekao da se stvorila prevelika reakcija i da se to pitanje iznova danima provlači, a da je Filipović samo rekao da ne zna ćirilicu. Milić ističe da je to pismo koje ni po godinama nije morao znati, jer ga nije učio u školi i da je samo rekao da ne sluša Balaševića, a ne da se izruguje bilo kome tko to čini ili ruga potezu koji su Balaševići obožavatelji napravili u Ilici.

