Je li bilo zapošljavanja preko veze i pogodovanja? Glasnogovornik Vlade Marko Milić, čije su poruke s predsjednikom Uprave Hrvatskih šuma najglasnije odjeknule, gostovao je u RTL Direktu, javlja Danas.hr.

Jeste li tražili da se nekoga zaposli u Hrvatskim šumama?

"Ne, već danima svjedočimo nizu zavaravajućih informacija koje kolaju javnim prostorom. Od famozne rasprave o Zakonu o pomorskom dobru gdje se optuživalo da krademo plaže, do pojave tema koje je otvorio Sakoman koji je insinuirao da je sin jednog ministra koristio kokain. To se pokazalo također kao laž. Do nove prakse gdje u medije selektivno i tendenciozno izlaze informacije izvan konteksta. Dolaze temeljem privatne korespondencije ljudi koji nisu zahvaćeni optužnicama. Rekli ste da je to praksa lažnih vijesti.

Ali nisu lažne vijesti ako su to poruke koje ste stvarno s nekim razmjenjivali?

Ako se one selektivno izvade, one mogu stvoriti privid da se radilo o nedopuštenoj radnji. Ali nedopuštene radnje ne postoje jer postoje činjenice koje to potvrđuju. Sve što je danas izlazilo i kada gledate službena priopćenja Hrvatskih šuma ili samog gospodina Jakupčića, činjenični slijed da je moja jedna jedina poruka njemu, o gospodinu Dujmoviću, bila 30. rujna 2019., a da je on prošao natječaj i zaposlio godinu prije toga, da je ugovor na neodređeno dobio dvije godine prije toga, onda svakome tko je dobronamjeran jasno da s time nemam veze. Ako sam se informirao o osobi koju inače poznajem, nismo kolege, ali se poznajemo, ali moja poruka informativnog karaktera nije imala nikakav učinak.

Ali, je li ovo slijed, napisali ste poruku: 'Niko Dujmović', a Jakopčić je na to odgovorio: 'Radit će na godinu dana na neodređeno, tako je to kod nas'. I tako je to i bilo.

Ali on je prošao na natječaju godinu dana prije toga. Imate informaciju Hrvatskih šuma da je taj natječaj bio u srpnju 2018., a ja sam postao glasnogovornik Vlade u kolovozu 2018. Sve je vrlo jasno, činjeničan slijed je jasan.

Ali nije bila to jedina poruka, slale su se i poruke drugih HDZ-ovaca, slali su se imena, guralo se da se zaposli. Je li bilo tako ili ne?

Ne. Imate objašnjenja niza dužnosnika koji se navode u prepisci i za koje već znamo mjesecima da kola medijskim redakcijama. Brojni mediji to su provjerili i nisu objavljivali. Danas je ona selektivno prikazana, izvučena s dijelovima kako bi se stvorio privid da ima nedopuštenih radnji.

Znači nema nikakvog zapošljavanja preko veze?

Kada uzmete moj slučaj koji je najglasnije odjeknuo - ja sam ga danas tri puta objasnio, objasnile su ga Hrvatske šume, gospodin Jakupčić, da nije bilo pritisaka, da je odrađeno sve po pravilima. Moja poruka nema veze ni sa zasnivanjem radnog odnosa s Dujmovićem, nisam za njega tražio promaknuće, veću plaću, bolje radne uvjete, sklapanje ugovora na neodređeno. Ništa od toga nema.

Ali zvuči sumnjivo, vi napišete ime i prezime, odgovara da će raditi na određeno, pa na neodređeno…?

Moja poruka bila je informativna karaktera. Za to sam se i zahvalio na informaciji i ništa drugo. U tome ne vidim ništa sporno.

A ovo s tvrtkama? Slijed je bio: napisali ste ime tvrtke, a odgovorilo se da ide novi javni poziv, nisu prošli na natječaju, ja ću se pobrinuti za to?

Ne znam jesam li napisao ime tvrtke. Nisam siguran da sam ja to pisao. Kako god. Prvo sam morao istražiti i sjetiti se o kojim je tvrtkama riječ. Mi kao Vlada koja je responzivna i koja komunicira kada naiđe na prigovore gospodarstvenicima, a očito je to bilo tada riječ, bilo na terenu, na konferenciji ili je stiglo službenim dopisom. Što je Vlada učinila, Proslijedila je nadležnim institucijama, kao u brojnim predmetima na postupanje. I tu svaka naša intervencija staje. Nit sam u tim porukama urgirao za kompanije, a još je činjenica i da je ta kompanija dobila raskid ugovora 2019. Da se javila na natječaju i da nije dobila jer nije zadovoljavala uvjete. Pa koje je moje pogodovanje. Gdje je sada obraz gospođi Benčić koja me optužila, i to kao pravnica, da sam ja pogodovao firmi, a da se nije informirala o činjeničnom stanju. Drugi put kad javno nastupa neka se bolje informira.

Je li vam se nakon svega javio USKOK?

Meni, USKOK? Nije se javio. Danima slušamo spekulativne informacije, prepiske koje su privatne korespondencije koje izazivaju medijski odjek. Nema tu ničega, postoje činjenice i gdje je jasno utvrđeno da s time nemamo veze.

Jeste li svjesni da su većini ljudi ove poruke potvrdile što misle da se u Hrvatskoj zapošljavaju preko veze i da se poslovi namještaju?

Ali ovdje to nije bio slučaj i to je utvrđeno. Puno je ne-tema i na njih ne odgovaramo. I premijer je danas, kada je govorio o ne-temama, opravdano govorio o nizu situacija kada, umjesto da se bavimo bitnim temama, moramo demantirati. Ja posljednjih sedam dana stalno demantiram, pojašnjavam što je činjenica, a što laž. Ali to je sve politika, novi sport oporbe.

Opoziv premijera?

Dok se Vlada na čelu s Andrejem Plenkovićem bavi onim što je važno za Hrvatsku, rješava niz problema u kriznim vremenima, oni idu u 15-u inicijativu za opoziv premijera, interpelaciju, što god su smislili. Gube vrijeme svih prisutnih, hrvatske javnosti i zastupnika u Saboru. Ali neka se bave time, mi ćemo raditi svoj posao, nije im lako. Imaju anketu po kojoj su Plenković i HDZ na 30 posto, iduća stranka je Grbin i SDP na 11,6 posto. Hrvatski građani vide tko projicira lažne teme, a tko radi na dobro zemlje.

Jeste u međuvremenu shvatili tko je Zoltan u porukama. U Hrvatskoj ima 188 Zoltana, nije puno…?

U ove tri ili četiri poruke koje su objavljene za mene nema Zoltana, za druge ne znam. To je mislim gospodin Kačić. Ponovno sam došao na RTL Direkt kad su dramatične teme.