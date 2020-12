GLASNOGOVORNIK HRVATSKE BISKUPSKE KONFERENCIJE PORUČIO: ‘Vjernici mogu primiti cjepivo protiv bolesti covid-19’

Imamo sad već veliko iskustvo s prijenosima još od proljetnog zatvaranja kad su mnoge župe imale prijenose putem interneta, i ovaj put će se to iskoristiti

Glasnogovornik Hrvatske biskupske konferencije, Zvonimir Ancić, komentirao je blagdanske mjere vezane uz crkve.

“Svjesni smo da živimo u kriznom vremenu, punom iskušenja i izazova. Ove godine je Božić neobičan. Postoje epidemiološke mjere i preporuke, mislim da će sve proći u najboljem redu, dostojanstveno i da ćemo unatoč problemima doživjeti pravi Božić”, rekao je Zvonimir Ancić za N1.

Održavanje misnih slavlja tijekom blagdana

“Prije tjedan dana Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, koju je potvrdio papa Franjo, dala je dopuštenje mjesnim biskupima da svećenicama daju mogućnost slavljenja i četiri mise na Božić, na Novu godinu i na blagdan Bogojavljenja 6. siječnja. U ovoj situaciju se nastojalo ovako doskočiti toj situaciji i omogućiti vjernicima da mogu sudjelovati na misnim slavljima.”

Dodaje da su svi dobili upute: “Ta uputa vrijedi za sve crkve, sedam kvadrata po vjerniku. Tu nije uključen prostor oko oltara. Uvjeren sam da je u svim crkvama to već napravljeno i da spremni dočekujemo slavlje Badnjaka i Božića. Na vratima crkve treba biti izvješeno koliko vjernika može sudjelovati na misnom slavlju u crkvi. Preporuka je, gdje je to moguće, da netko bude na vratima i pomogne da se ispoštuju mjere. Sigurno će biti vjernika van crkve koji će putem razglasa pratiti misna slavlja.

Imamo sad već veliko iskustvo s prijenosima još od proljetnog zatvaranja kad su mnoge župe imale prijenose putem interneta, i ovaj put će se to iskoristiti. Svjesni smo situacije, znamo da postoji ozbiljna prijetnja i mislim da će svi pokazati odgovornost. Činjenica je i da je na nedjeljnim misnim slavljima manji broj vjernika zadnjih tjedana.”

Privilegij u odnosu na druge institucije

Na kritike da Stožer ima dvostruka mjerila i da je crkva privilegirana u odnosu na neke druge institucije, Ancić odgovara:

“Mislim da se svi moramo naći zajedno u ovoj situaciji i ne prozivati jedni druge. Kad kažemo da netko ima privilegij, onda taj ima nešto što drugi nemaju, a to nije slučaj. Ako imamo trgovačke centre, iako crkvu s time ne treba uspoređivati, no uzmimo kazališta i muzeje s istom preporukom. Mislim da možemo govoriti o toj razini i reći da su u odnosu na to crkveni prostori diskriminirani. Tu nema posebne privilegije. Da je to pravilo samo u crkvama, moža bismo mogli govoriti o tome, ali budući da vrijedi i za druge institucije, suvišno je govoriti o tome.”

Etičke dileme oko cjepiva

Na upit o cjepivu i etičkim dilemama Ancić objašnjava: “To je stručno medicinsko pitanje, teško je o tome raspravljati, o tome trebaju stručnjaci raspravljati. Kongregacija za nauk vjere, kako bi pomogla vjernicima, donijela je uputu u kojoj se jasno kaže da je ‘moralno prihvatljivo primiti i cjepiva protiv bolesti covid-19 koja su u istraživačkim i proizvodnim procesima koristila stanične linije iz tkiva dvaju fetusa pobačenih u 60-im godinama prošlog stoljeća. Poglavito ako ne postoji alternativa takvom cjepivu ili ako građani nemaju pravo izbora između drugih moralno prihvatljivih cjepiva”, zaključio je Ancić.

