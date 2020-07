GLASNOGOVORNIK DIP-A O UKIDANJU IZBORNE ŠUTNJE I GLASANJU: ‘U ovome sam već deset godina, ali ovakvih izbora nikada nije bilo’

‘U izborima sam deset godina i nikada ovakvih izbora nije bilo i nikada se manje nisam bavio izbornim zakonodavstvom, a više susretao s liječnicima i epidemiolozima kako bismo utvrdili upute i mjere za izborni dan’, kaže glasnogovornik DIP-a Slaven Hojski

Izborna šutnja koja je na snazi od ponoći pa do nedjelje u 19 sati u Hrvatskoj se kršila manje u odnosu na sve dosadašnje izbore, doznaje se u Državnom izbornom povjerenstvu (DIP). Građani su uglavnom dojavljivali o kršenju predizborne šutnje putem SMS poruka i objava na društvenim mrežama, a mnogi traže zaštitu osobnih podataka pitajući se otkud nekim izbornim sudionicima njihove adrese na koje dobivaju izborne poruke.

Vrijeme za ukidanje instituta izborne šutnje

Ponovno se postavlja i pitanje (be)smisla izborne šutnje te treba li je ukinuti kao zastarjeli koncept u vremenu društvenih mreža. Glasnogovornik DIP-a Slaven Hojski kaže kako se za svake izbore vrti ista priča.

“Cijeli dan smo primali upite građana. Stalno se ponavlja ista priča: od klasičnih letaka u poštanskim sandučićima ili na vjetrobranskim staklima, preko SMS poruka, mailova i telefonskih poziva koji posebno građane starije dobi užasno uzrujavaju. Zvali smo one koje smo mogli prepoznati otkud dolaze, iako brojeve telefona u pravilu ne prepoznajemo pa šaljemo HAKOM-u da ih blokira i provjeri o čemu se radi. Naravno da smo i mi za to zainteresirani. Napravili smo nacrt jedinstvenog izbornog zakona gdje tog instituta, ako se odluči, ne bi bilo. Mnoge političke opcije su najavile izmjenu izbornog zakona te je to možda prilika da za iduće lokalne izbore u svibnju možda taj institut i nemamo”, kazao je Hojski za RTL Danas.

‘Birači mogu biti sigurni što se tiče izlaska na izbore’

Inače, na parlamentarnim izborima sankcija za kršenje tih pravila nema.

“Ima sankcija u novijim zakonima. Lokalni izbori, europski izbori imaju ozbiljne sankcije, a predsjednički i parlamentarni nemaju nikakvih sankcija. Možemo jedino reći ili utvrditi da je netko prekršio izbornu šutnju pa bi se to eventualno kod televizija jednoga dana možda cijenilo kao otegotna okolnost, a Vijeće za elektroničke medije kod odlučivanja o novoj koncesiji moglo bi ekstenzivno tumačiti zakon. No, sam DIP, nažalost, ne može izreći nikakvu sankciju”, kaže Hojski.

Sutrašnji izborni dan za kandidate, stranke i DIP bio je jedan od najizazovnijih, što se tiče sigurnosti izlaska na izbore.

“Birači mogu biti sigurni što se tiče izlaska na izbore. U izborima sam deset godina i nikada ovakvih izbora nije bilo i nikada se manje nisam bavio izbornim zakonodavstvom, a više susretao s liječnicima i epidemiolozima kako bismo utvrdili upute i mjere za izborni dan. Tehničke su upute dane i vrlo su precizne”, napomenuo je Hojski.

‘Našli smo dobar balans zaražene osobe’

Istaknuo je i da postoje posebne upute za domove za starije osobe koji su posebno osjetljiva skupina.

“Jučer smo promijenili uputu jer nam je Ustavni sud naložio da moramo omogućiti glasanje osobama koje su zaražene koronavirusom i mislim da smo našli dobar balans. Dugo smo vagali to načelo razmjernosti između biračkog prava i prava na zdravlje. Mislili smo da smo pronašli dobar balans, u jednom dijelu su nas podržali, u drugom nisu. Moramo napraviti kako su oni rekli, tu više nema rasprave”, kazao je Hojski za RTL Danas.

