GLASNOGOVORNIK DIP-A O INCIDENTU O GRAČANIMA: ‘Svi su htjeli snimiti jednog kandidata, a onda je birački odbor reagirao’

Na biračkim mjestima za sada nema problema osim par sitnih kršenja izborne šutnje. Kakvo je stanje na biralištima provjerio je RTL čija je novinarka razgovarala sa Slavenom Hojskim, glasnogovornikom Državnog izbornog povjerenstva. Hojski kaže da sve teče redovito te da je sam obišao nekoliko biračkih mjesta čime se uvjerio da se ljudi drže propisanog epidemiološkog okvira.

Ono što ga je najviše iznenadilo, kaže on, jesu građanke i građani koji se pridržavaju preporuka. Navodi da se prilikom dolaska na biralište mora utvrditi identitet birača što znači da se maske moraju skinuti, no da će na to dodatno upozoravati tijekom dana. Kada su u pitanju promidžba i izborna šutnja, Hojski podsjeća da su problemi uvijek isti, a to su SMS poruke, mailovi i telefonski pozivi što je DIP proslijedio HAKOM-u.

Incident u Gračanima

Glasnogovornik DIP-a osvrnuo se i na incident na biračko mjestu u zagrebačkim Gračanima.

“Došlo je puno novinara snimiti kako jedan kandidat izvršava svoje biračko pravo i predsjednica biračkog odbora je reagirala dosta rezolutno, na čemo joj čestitam, rekla je da će istog časa zatvoriti biračko mjesto ako u tom trenu u sobu uđe 20 ljudi – reportera i snimatelja, zbog naravno epidemiološke ugroze zdravlja. Riješila je to nakon 15-ak minuta s predsjednicom Izbornog povjernstva Grada Zagreba. Dogovoreno je da na svim tim mjestima na kojima glasaju kandidati, a novinari to žele snimati ide jedna kamera i jedan fotoreporter i da onda ostali preuzimaju te slike”, komentirao je Hojski za RTL.

Čak 540 birača se javilo iz samoizolacije i 55 zaraženih

Ljudi koji su u samoizolaciji i koji su zaraženi mogli su se za glasanje prijaviti biračkim odborima danas do 12 sati, no mogu i nakon toga, ali tada će sve ovisiti o procjeni biračkog odbora o stanju na biračkom mjestu. Hojski kaže da im se ukupno za glasanje od kuće javilo oko 1.800 osoba, a od tih ljudi je 540 osoba u samoizolaciji te 55 zaraženih. O izlaznosti u inozemstvu Hojski kaže:

“Ono je cijelo 2016. imalo izlaznost oko 21.500 birača – sve države. Ono što mogu vidjeti po brojkama jučer iz Europe i Australije, tu smo na razini negdje možda nešto manjoj nego 2016., ali smo u većim brojkama u Bosni i Hercegovini. I danas su tamo redovi. Naši ljudi iz biračkih odbora su uspjeli napraviti sve što treba. Jučer je u BiH glasalo gotovo 9.000 birača, a ako znamo da je u 2016. glasalo 15.000 u cijeloj BiH, znači da bi sada mogli prijeći brojku od 15.000 i imati veću izlaznost u BiH nego u 2016.”

