Šokantne videosnimke koje pokazuju iznimnu brutalnost prema migrantima na hrvatskoj granici ne mogu nas i ne smiju ostaviti ravnodušnima, poručili su u četvrtak iz GLAS-a i dodali kako ministar unutarnjih poslova Davor Božinović mora hitno izdati zapovijed o humanom postupanju.

'Ne pripadamo u Europu'

Zaštita europske granice težak je i odgovoran posao, ali moramo ga biti u stanju obavljati u skladu sa zakonima, pravilima, poštujući ljudska prava i načela humanosti. Jer ako nismo, onda ne pripadamo u tu Europu koja se upravo zbog svega toga ujedinila, stoji u priopćenju GLAS-a.

Upozoravaju o kako su hrvatske institucije tu da štite sigurnost hrvatskih i europskih građana, ali ni u kom slučaju ne smiju taj posao obavljati tako da gaze upravo one vrijednosti zbog kojih čuvanje europske granice ima smisla.

Pitanje zapovijedi

Ministar Božinović stalno ponavlja, i to prilično nesigurno, da nema zapovijedi da se s migrantima postupa brutalno. Pravo pitanje je ima li zapovijedi da se postupa humano. To je zapovijed koju ministar mora hitno izdati, i to jasno, nedvosmisleno i putem svih dostupnih kanala, poručuju iz GLAS-a.