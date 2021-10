Teslina gigafactory u Brandenburgu prostire se na preko tri milijuna četvornih metara, to je veličina četiri stotine nogometnih terena. U toj tvornici na dvadesetak minuta vožnje od Berlina trebalo bi uskoro raditi 12.000 ljudi koji bi proizvodili pola milijuna električnih automobila godišnje. A to je tek početak, piše DW.

Ali, za tolike automobile i njihove moćne baterije treba i mnogo litija. Sada je Ministarstvo ekonomije njemačke savezne pokrajine Brandenburg objavilo da njemačko-kanadska kompanija Rock Tech planira otvoriti ogromnu rafineriju litija u Gubenu – gradiću praktično podijeljenom na njemački i poljski dio, s tim da ga Poljaci zovu Gubin. To je svega stotinjak kilometara od Tesline gigafactory.

Ulaganje od 470 milijuna eura

Ova tvornica Elona Muska, multimilijardera, futuriste i vlasnika Tesle, privlači sve više dobavljača u ovaj istočni i dugo zapostavljeni dio Njemačke.

Rock Tech planira uložiti 470 milijuna eura u rafineriju koja bi od 2024. godišnje trebala obrađivati 24.000 tona rude i iz nje praviti litijski hidroksid. To će biti dovoljno upravo za pola milijuna vozila godišnje. "Tako će Brandenburg postati jedna od prvih regija Europe koja pokriva gotovo čitav proizvodni lanac automobila i sirovina za njih", rekao je Dirk Harbecke, šef Rock Techa, za list Handelsblatt.

Litij bi trebao stizati iz rudnika te kompanije u Kanadi, premda i u samoj Njemačkoj leže velika nalazišta. Krajem prošle godine je objavljeno da će u blizini Karlsruhea biti izgrađen pogon za testiranje mogućnosti vađenje vrijedne rude.

I drugi dolaze

Ako je vjerovati Harbeckeu, rafinerija na istoku Njemačke tek je početak. On kaže da je potražnja iz Volkswagena, Daimlera i BMW-a „gigantska" jer se svi koncentriraju na proizvodnju električnih vozila. Rock Tech stoga planira gradnju ukupno pet tvornica litija u Europi, svake godine po jednu.

Istovremeno se planira i intenzivnija reciklaža. Do 2030. godine bi pedeset posto sirovina trebalo dolaziti iz starih baterija.

Rock Tech je u pregovorima a Njemačkom o mogućim subvencijama, a za to vrijeme prikuplja novac privatnih investitora. Kao manjinski vlasnici spominju se američki investitor njemačkog porijekla Peter Till, britanski menadžer hedge-fondova Alan Howard te, kao najveći, njemački investitor Christian Angermayer koji je još kao student pokrenuo biotehničku kompaniju Alnylam koja sada vrijedi milijarde eura.

Završetak gradnje tvornice

Kao što je Tesla privukao Rock Tech, tako je privukao i divovski njemački kemijski koncern BASF. Oni u Schwarzheideu, također u blizini gigafactory, do iduće godine planiraju završetak gradnje tvornice za proizvodnju katodnih materijala koji su nužan dio litijskih baterija. Investicija je teška pola milijarde eura, planira se otvaranje oko dvjesto radnih mjesta.

A i američki proizvođač baterija Microvast je nedavno najavio da će izgraditi svoju europsku centralu također u blizini, u Ludwigsfeldu kod Berlina.

Srbija je u igri, ali kasni

Tokom nedavne posjete Srbiji, kancelarka Angela Merkel je nagovijestila da bi i Njemačka mogla biti zainteresirana za litij iz Srbije, zemlje za koju se vjeruje da ima najveća nalazišta u Europi. Takozvani jadarit, u dolini rijeke Jadar na zapadu Srbije, već dugo je točka sporenja države, investitora i ekoloških aktivista.

Govoreći o idejama za taj kraj zemlje, predsjednik Aleksandar Vučić je još prošle godine rekao da je litij šansa za Srbiju koja bi mogla donijeti milijarde euira godišnje, ukoliko se pored rudnika izgradi i tvornica baterija. „Napravili bi ogromnu razliku u odnosu na sve druge", rekao je tada Vučić.

No to su ostale samo prazne najave. Bez obzira kako se raspetlja sporni poduhvat firme Rio Tinto na zapadu Srbije – u posljednje se vrijeme spominje i mogućnost referenduma – od „ogromne razlike u odnosu na sve druge" nema ništa. Koncentracija tvornica oko Tesline gigafactory u blizini Berlina to potvrđuje.