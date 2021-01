GRADONAČELNICA SISKA OTVORENO: ‘Neke stvari se moraju reći, državni sustav nakon potresa nije postojao, već je tu bilo nekoliko paralelnih’

Razgovarali smo s Kristinom Ikić Baniček, gradonačelnicom Siska koji je teško pogođen potresom, o tome kako je organizirala funkcioniranje grada i kako je prošlo umrežavanje s višim razinama vlasti

Kristinu Ikić Baniček, gradonačelnicu Siska, potres u utorak, 28. prosinca, zatekao je na radnom mjestu, u vijećnici, na drugom katu gradskog poglavarstva. Koliko je bilo razorno svjedoči i činjenica da ta zgrada danas ima narančastu naljepnicu, da više nije za upotrebu. Zajedno sa suradnicima gledala je kako se zgrada urušava, cigle su ispadale, krovište se urušilo prema Kupi, a onda su se izvlačili van, pa opet ostali zarobljeni na dijelu parkinga zakrčeni šutom…Nakon provjere jesu li djeca i suprug ok, već isto popodne organizirala je gradski krizni stožer, u vatrogasnoj postaji, tu im je i danas sjedište – iako je i ta zgrada dobila narančastu naljepnicu, osigurali su prostor potpornim stupovima. „Jedno vrijeme nam je punkt za komunikaciju s građanima bio u jednom prostoru u Gajevoj ulici, ali su statičari rekli da nije za upotrebu. Stoga, nemamo izbora. Imamo mobilnu gradsku upravu. Ne može se raditi, ali moramo raditi.“, kaže Ikić Baniček.

Radi na terenu od rana jutra do ponoći. I nakon sedam dana nema nikakvog popuštanja, ili prilike za odmor. Iz dana u dan otvaraju se novi problemi, a taj ritam, svjesna je gradonačelnica, trebat će još dugo izdržati jer ovako razrušen grad još dugo se neće moći vratiti u normalu.

NET.HR: Vidjeli smo da je u Sisku odmah organiziran smještaj za osobe koje su ostale bez vlastitih domova, na nekoliko lokacija. Kako su izgledali ti prvi trenuci u organizaciji rada?

IKIĆ BANIČEK: Istog trenutka smo znali da se moramo nekako organizirati sami. Prvi prioritet je bila struja i voda. Ljudi koji su osposobili sisačko vodocrpilište koje je nekoliko kilometara od epicentra zaslužuju orden. Nakon toga nam je bilo najvažnije da statičari pregledaju sportske dvorane i sve objekte koji bi mogli poslužiti za organiziran smještaj onima kojima su domovi razoreni toliko da ne mogu spavati u njima. Gradski hotel je bio neupotrebljiv, a drugih zgrada koje bi bile upotrebljive za takav smještaj nema, pa smo odmah krenuli osposobljavati sportske dvorane. Onog trena kada su statičari dali zeleno svjetlo išli smo opremati dvorane za smještaj. Tu je bilo i problema: kreveti koje sam osigurala skrenuli su bez mog znanja u Petrinju…Ne želim reći da nisu bili potrebni Petrinji, dapače, ali došlo je do nesporazuma, nisam bila obaviještena i saznala sam tek navečer, nakon uzaludnog čekanja, da su kreveti neće doći. No, uspjela sam osigurati druge, iz Čakovca. Stigli su kasno navečer, ali uspjeli smo već prvu noć zbrinuti ljude. Isti dan smo organizirali i čišćenje ulica, već prije prvog mraka sve je bilo prihodno, a sutradan kada su se počele otvarati neke trgovine već je bilo lakše.

NET.HR: Koliko je u ovom trenutku osoba u takvom zajedničkom, organiziranom smještaju?

IKIĆ BANIČEK: Imamo trenutno 280 osoba u dvoranama. Veći dio stradalnika se privatno uspio snaći, organizirati si privremeni smještaj. Dio još čeka procjenu statičara, da vide bi li se mogli nakon manjih popravaka vratiti u svoje domove. Većina se nema gdje vratiti i to će biti najveći problem. Sada smo organizirali smještaj u četiri dvorane i jednom mjesnom domu, ali to ne može biti dugoročno rješenje…Upravo se time bavim, kako osigurati kvalitetniji dugoročni smještaj ljudima koji se neće moći vratiti u svoje domove.

NET.HR: Sada je to već tjedan dana života za cijele obitelji u dvoranama koje nisu stambeni objekti – koji su najveći problemi s kojima se susrećete u organizaciji takvog zbrinjavanja?

IKIĆ BANIČEK: Sve predstavlja problem. Od toplih obroka, do osiguravanja higijenskih potrepština, lijekova, Covid…Ali sve rješavamo zahvaljujući pomoći koja pristiže u grad. Većina stradalnika nije imala sa sobom ni najnužnije, a kamoli dokumente i kartice – zato smo odmah išli i s isplatom od dvije tisuće kuna za svaku obitelj da si mogu kupiti ono što je nužno u trgovinama koje su otvorene. Za sada sve funkcionira. Nismo zabilježili niti jedan incident. Ljudima je teško, ali svi skupa nastojimo biti strpljivi i razumni. Rješavamo problem za problemom.

NET.HR: Jesu li statičari pregledali sve zgrade u Sisku? Kakva je snimka stanja objekata – koliko ih je potpuno neupotrebljivih za stanovanje?

IKIĆ BANIČEK: Nije pregledana niti trećina prijavljenog. Imamo preko 175 objekata s crvenom naljepnicom, 368 s narančastom, a to znači da trebaju hitnu sanaciju ili dodatni pregled. Pregledano je preko 1300 objekata, a prijavljeno je više od pet tisuća, i ta brojka stalno raste.

NET.HR: Ovih dana se propituje i rad Crvenog križa, posebno centrale vezane uz politiku. Kakvo je vaše iskustvo s humanitarcima na terenu?

IKIĆ BANIČEK: Gradski Crveni križ i vatrogasci su od prvog trenutka bili prva i druga linija obrane od potresa i oskudice. Sve ostalo je kasnilo.

NET.HR: “Sve kontejnere, statičare i građevince u posljednja tri dana dobili isključivo zahvaljujući apelu preko medija i uz moju molbu”, izjavili ste prije nekoliko dana. U čemu bio problem, sudeći po tome što se rekli, sustav nije profunkcionirao..?

IKIĆ BANIČEK: Koji sustav? Bilo je tu više paralelnih sustava i pokušaja uspostave sustava. Jedino su od prvog trenutka funkcionirali gradski vatrogasci, gradske tvrtke, gradski Crveni križ i volonteri koji su došli sa svih strana s pomoći, materijalom i strojevima. Ništa drugo nije funkcioniralo, nismo se imali kome obratiti…

NET.HR: Dakle, sustav civilne zaštite, od vrha prema dolje, koji je osmišljen upravo za takve situacije – nije profunkcionirao?

IKIĆ BANIČEK: Cijelo vrijeme mislim kako je važno da se ne stekne dojam da se žalim. Znam da je Petrinji i Glini teže…I ovo je nesumnjivo teško razdoblje za sve. I znam da nije vrijeme za političke teme, i cijelo vrijeme se sustežem da kažem sve čemu sam svjedočila kao gradonačelnica grada koji je pogođen potresom, ali neke stvari se ipak moraju reći. Neću ulaziti u detalje, ali reći ću samo da državni sustav nije postojao, nije ga bilo. Gradio se i gradi se usput. Mediji su odradili lavovski dio posla. Reći ću vam konkretno: dobila sam sedam kranova za rad na visini jer su dobri ljudi pročitali moj apel u medijima. Sedam zvuči malo, ali je za sedam više nego što sam imala. To je bitna razlika na terenu.

NET.HR: Vlada je tek šest dana nakon razornog potresa službeno proglasila katastrofu. Kako to komentirate?

IKIĆ BANIČEK: Što se nas na terenu tiče mogli su proglasiti i „manju nelagodu“. Nama koji živimo u toj katastrofi već tjedan dana to formalno proglašenje ne znači ništa.

NET.HR: Ali da je proglašeno odmah, pokrenuli bi se možda mehanizmi s vrha? Nije li to dokaz da se Vlada nije snašla?

IKIĆ BANIČEK: Da, definitivno. I to što je ovaj Stožer formiran tek sada pokazuje da se netko nije snašao.

NET.HR: Dakle, vi ste osnovali gradski krizni stožer u utorak nakon potresa, ali tko vas je „uvezao“ na državnu razinu?

IKIĆ BANIČEK: Do organizacije Stožera kojeg vodi Tomo Medved nitko nas službeno nije kontaktirao s državne razine ili uključivao u rad nekakvog županijskog ili državnog stožera. Nisu me zvali ni na kakve sastanke, ali u redu – barem nisam gubila vrijeme na te sastanke, nego sam sama zvala na sve strane, kontaktirala tvrtke i moguće donatore. I uspjeli smo dobiti veliku pomoć i doista zahvaljujem svima koji nisu okrenuli leđa Sisku u ovom teškom trenutku.

NET.HR: Vidjeli smo jučer na sjednici Vlade župana Žinića kako je izvještavao o stanju u cijeloj županiji. Je li na razini županije profunkcionirala ikakva koordinacija, komunikacija? Jeste li sudjelovali u pripremi njegovog izvještaja?

IKIĆ BANIČEK: Ne! Nije bilo nikakve komunikacije.

NET.HR: Rekli ste da ste pozvani u Stožer kojeg je jučer organizirala Vlada na čelu s Tomom Medvedom. Tko vas je pozvao?

IKIĆ BANIČEK: Stigao je mail od ministra Medveda.

NET.HR: Kakav je dojam nakon tog prvog sastanka na kojem ste sudjelovali? Je li to korak naprijed?

IKIĆ BANIČEK: Da, to je korak unaprijed. Jer sada znamo tko je odgovoran, kome se možemo obratiti, koga možemo pitati. No, na tom prvom sastanku puno se govorilo, a malo je toga pojašnjeno. Na žalost, i na prvom sastanku sam se suočila s činjenicom da na neka pitanja još nema odgovora.

NET.HR: Primjerice?

IKIĆ BANIČEK: Što s građanima čiji su stanovi ili kuće neuseljivi, koji dobivaju crvenu naljepnicu. Nisu svi za rušenje, ali su – crveni. Što je s javnim objektima koje su „crveni“. I dalje nemam upute što raditi s takvim objektima. Ali eto, slijede novi sastanci Stožera i nadam se da ćemo dobiti i konkretnije odgovore. I to je neki korak, nekakav znak povezivanja s državnim sustavom. Do tog sastanka jedina uputa koju smo dobili je da zahtjeve za stambene kontejnere evidentiramo, da ispunimo zahtjev za kontejnere, te da ga isprintamo i osobno donesemo u Petrinju.

NET.HR: Kakva je situacija kod vas u Sisku s kontejnerima za smještaj?

IKIĆ BANIČEK: Do sada smo dobiti osam. A imamo dvjestotinjak zahtjeva.

NET.HR: Kakva su očekivanja – kada biste mogli osigurati taj potreban broj stambenih kontejnera?

IKIĆ BANIČEK: Na Stožeru nismo dobili nikakav odgovor.

NET.HR: Rekli ste da su vas ministri optužili za “politizaciju” kada ste uputili kritiku i upozorili da sustav s vrha nije profunkcionirao. Smatrate li da je moguće da ćete imati problema zbog toga jer ste iz oporbene stranke? Da će pomoć iz vrha teći bolje po HDZ linijama? Gradonačelnik Petrinje Dumbović iz Reformista, otvoreno je počeo govoriti o tome.

IKIĆ BANIČEK: Nemojte me to sada pitati, ne bih to komentirala dok ne riješim probleme ljudi…vidjet ćemo hoću li ikada biti u prilici odgovoriti iskreno na to pitanje!

NET.HR: Što vam je trenutno najveći problem?

IKIĆ BANIČEK: Moramo hitno naći smještaj za ljude. Jer dvorane nisu rješenje. Imam na raspolaganje hotel u Buzinu koji je ponudila jedna divna gospođa, imamo gradsko odmaralište u Zaostrogu…no, ljudi su neodlučni oko toga da napuste Sisak. Država ima još nekih stanova i objekata, kojima upravlja Ministarstvo državne imovine, hotel Panonia bi možda mogao zbrinuti dio ljudi, ali je još u lošem stanju, no barem nije crven…

NET.HR: Znamo da je bolnica u nadležnosti županije, ali kako je s pružanjem osnovne zdravstvene zaštite, jesu li ambulante u funkciji?

IKIĆ BANIČEK: Danas cijeli dan me zovu liječnici koji imaju ordinacije u Domu zdravlja i mole da se nađe prostor da mogu osigurati primarnu zdravstvenu zaštitu. Nitko ne brine o tome da se osigura zdravstvena zaštita stanovništvu u Sisku, obiteljska medicina, zubari, ginekolozi… i to je još jedna točka koja pokazuje kako je državni sustav pao na ovom testu.