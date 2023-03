Ignorirali su upozorenja, ugrozili sebe i druge i kad su zapeli u snijegu morale su ih spašavati žurne službe. Za sve to kažnjeni su sa 130 eura zbog ljetnih guma i mizernih 60 eura zbog vožnje zatvorenom autocestom. U Austriji od 60 do vrtoglavih 5000 eura ako je zbog loše opreme ugrožena sigurnost drugih. U Italiji od 85 do 335 eura. U Sloveniji od 120 do 500 eura, koliko plaćaju oni koji su ljetnim gumama izazvali zastoj u prometu.

Genijalci koji su ovaj vikend ušli na zatvorenu autocestu kažnjeni su s 60 eura, u susjedstvu bi se kazna mjerila u tisućama. Tako je moglo biti i u Hrvatskoj samo da je policija djelo okarakterizirala kao vožnju u suprotnom smjeru, upozorava stručnjak Ševrović za RTL, prenosi Danas.hr

'Zabrana vožnje trebalo bi kazniti kao zabranjen smjer'

"Mišljenja sam da znak koji znači zabranu smjera, odnosno zabranu vožnje u svim smjerovima i kao takav bi nepoštivanje tog znaka bi mogla biti kažnjeno kao vožnja u zabranjenom smjeru! Kolika bi onda bila kazna? Od 1320 do 1650 eura.", rekao je Marko Ševrović sa Fakulteta prometnih znanosti.

Puno je primjera neodgovornog ponašanja i zimi i ljeti. Ali teret spašavanja tuđeg avanturizma uvijek pada na leđa HGSS-a, a račun na kraju plaćamo svi. Gorska služba spašavanja financira se iz proračuna što znači da spašavanje svakog tko je u japankama otišao na Biokovo ide iz vašeg džepa.

"Svaka akcija košta i sigurno to nije mali novac. Moramo biti svjesni da 85% ljudi koje mi spašavamo su građani RH, neki su spremni na veće rizike, neki na manje. I takvi rizici u Hrvatskoj su besplatni, dok se u Italiji i Austriji drakonski kažnjavaju. I tamo postoje Gorske službe spašavanja, i one će unesrećenima spasiti život, ali kad se helikopter podigne na planinu zbog nečijeg nemara ili bahatosti, cijene su paprene.

I vani spašavaju, ali onda ispostave račun

Sat leta helikoptera je od 2000 dolara na više pa onbda možete si računati kak je, a onda da ne govorim i bolnički troškovi. To su cifre da vas helikopter do bolnice i da ste u bolnici tjedan-dva, to su cifre od 10-15 tisuća eura sigurno", ističu iz HGSS-a

U Hrvatskoj može sve kad je na račun države. Godinama se priča o tome da se nešto mora mijenjati, s novcem od nemarnih mogla bi se financirati i bolja oprema. I drugi čovjek HGSSa smatra da bi se trebalo drukčije tretirati one koji dožive nesreću od onih koji ju sami izazovu.

"Kada pričamo o nekakvom kažnjavanju ili naplaćivanju, to je sustav koji još treba dobro razraditi. Naša intencija nije da mi svi krenemo naplaćivati sve akcije spašavanja, ali da se nađe neki model da ćemo moći neodgovorne na neki način prisiliti da razmisle što i kako napraviti u budućnosti.", rekao je izvršni pročelnik HGSS-a Josip Granić.

I tako prebogata Hrvatska i dalje čeka rješenje koje su siromašne Italija i Austrija već odavno uvele.