GENIJALCI IZ RIJEČKE GIMNAZIJE ŽIVE SVOJ SAN: Antonija i Adriana vrbuju tvrtke iz cijelog svijeta

Osim svladavanja nastavnog gradiva ovi mladići imaju i druge ozbiljne obaveze iz poslovnog svijeta zbog čega se ne odvajaju od pametnog telefona i prijenosnog računala kako bi u svakom trenutku bili dostupni

Antonio Erdeljac i Adrian Hajdin učenici su Prve riječke hrvatske gimnazije te stipendisti tvrtke Signature Networks. Ono što je riječkim gimnazijalcima omogućilo ulazak u svijet rada i prije stjecanja srednjoškolske svjedodžbe razna su softverska rješenja čiji su autori i zbog kojih za njihov rad nije zainteresiran samo Signature Networks, već i cijeli niz tvrtki koje ih gotovo svakodnevno kontaktiraju i žele u svojim redovima, piše Novi list.

Nude im se radna mjesta diljem svijeta, često i s osiguranim smještajem, a na to što su još uvijek srednjoškolci, informatičke tvrtke iz Skandinavije, Praga ili Engleske uopće se ne obaziru. Njih samo zanima što su srednjoškolci do sada napravili, a to su razne aplikacije i web platforme.

Programira od osnovne škole

Antonio je svoj programerski put počeo u 3. razredu osnovne škole te je dvije godine stipendist Signature Networka gdje je i team leader pa se nedavno našao u još jednoj za njegove vršnjake više nego nestvarnoj situaciji, jer je nadređen novom zaposleniku koji je duplo stariji od njega.

Erdeljac ima i trogodišnje iskustvo sudjelovanja na natjecanjima upravo iz područja razvoja softvera za srednje škole, a posljednje dvije godine bio je treći u državi s aplikacijama s kojima se natjecao. To treće mjesto lani mu je donio rad ‘Boxlio’.

Bez obzira što je ostvario pravo na direktan upis na fakultet, uvjeren je da će odmah po završetku srednje škole nastaviti karijeru na tržištu rada, a ukoliko se odluči za visokoškolsko obrazovanje, onda je definitivno da će to biti u statusu izvanrednog studenta jer prioritet mu je profesionalno programiranje.

Bitna je škola

Njegov godinu dana stariji kolega ima malo drugačiji plan.

“Ja nisam započeo tako rano s programiranjem kao Antonio. Zainteresirao sam se za to područje prije dvije godine, kada sam naišao na jedan tečaj na internetu. Završio sam tečaj, programiranje me zainteresiralo. Vidio sam da je to nešto što me čini zadovoljnim i što me zanima i odlučio sam se time baviti. Kao i Antonija, tako je i mene Signature Networks sam pronašao, a radim za njih nešto kraće od njega”, kaže Adrian.

Ovaj je maturant i predsjednik Vijeća učenika Prve riječke hrvatske gimnazije, a za razliku od Antonija svoju budućnost vidi isključivo na fakultetu.