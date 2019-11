MLADI MAGISTAR EKONOMIJE JOŠ KAO STUDENT SE DOSJETIO ODLIČNE IDEJE: Turizam na istoku zemlje digao je na sasvim nov nivo i sad fino zarađuje

Iako to mnogi Osječani još uvijek ne znaju, sada je moguće da se turistički provozaju rijekom koja teče njihovim gradom

Turizam na istoku Hrvatske veže se uz selo, finu slavonsku kapljicu i pikantnu klopu. Slavonija možda nema more, ali ima rijeke koje su još uvijek nedovoljno “brendirane” i predstavljene turistima. No, potencijal Drave iskoristio je Igor Živković, mladi Osječanin koji preko svoje tvrtke “Old Town” strancima i lokalcima nudi vožnju gliserom po rijeci. S vožnjama gliserom Igor je prvo počeo na Hvaru te tamo ljeti vozi turiste, dok je sada, tijekom jeseni i zime, s gliserom smješten kod osječke Vodenice. I da, ovaj mladi magistar ekonomije jedini je koji takvu uslugu nudi u Osijeku. Zamisao o gliseru na Dravi Igoru je sinula još za vrijeme fakultetskih dana na poduzetništvu osječke Ekonomije jer je u to vrijeme pohađao brojne seminare te radio s poduzetnicima. Kako kaže, svoju ideju je htio realizirati i prije, ali je naišao na prepreke jer se primjerice na Dravi ne može zbog pauze raditi cijelog ljeta i zbog toga je odlučio da će ljeti gliser voziti na moru, a na jesen i zimu po rijeci.

“Htio sam Osijeku ponuditi nešto novo, malo da se Drava uključi u cijelu priču jer rijeka prolazi kroz cijeli grad, a rekao bih da se 99 posto ljudi nije vozilo po njoj. Dok se tijekom ljeta Osječani šetaju Promenadom mogu vidjeti kako se Dravom voze uglavnom ribiči i rijeka je posve neiskorištena. Ja sam se i prije vozio Dravom jer imam limeni čamac u vikendici na Karašici, a moji prijatelji, da se tada nisu vozili sa mnom po rijeci, ne bi se vjerojatno nikada ni vozili. Ako ne poznajete nekoga u Osijeku tko ima neki čamac vjerojatno se niti nećete provozati Dravom. Zapravo mi je to bila i prva misao što se tiče ove ideje, a i svi oni koji su se sa mnom vozili bili su oduševljeni nakon vožnje”, ispričao nam je Igor.

Osijek nema pristanište za turističke brodove pa Igorove vožnje kreću s Vodenice

Budući da se u Hrvatskoj mladi poduzetnici često susreću s birokratskim i administrativnim problemima prilikom pokretanja posla, pitali smo Igora je li to i kod njega bio slučaj. Nažalost, ni kod njega nije sve išlo glatko, no, srećom, problemi nisu bili veliki. Govori nam da je dio sredstava za pokretanje biznisa povukao od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, što znači da je dobio 70.000 kuna, dok su ostala novčana ulaganja bila njegova. Ukupna investicija je 20.000 eura. Ipak, prije nego su u Igorov gliser na Dravi sjeli putnici, morao je proći određena testiranja te dobiti dozvole.

“Imao sam posebno testiranje trupa broda jer sam se registrirao za prijevoz putnika. Na moru, većina onih koji registriraju brod rentaju i sebe uz taj brod dok je prijevoz putnika druga djelatnost. Zato se malo drukčije to radi na moru, a u Osijeku je trenutačno problem što ne postoji pristanišna luka plovila, odnosno luka ukrcaja i iskrcaja što na moru postoji. Međutim, ta luka se sada u Osijeku gradi i završetak radova bi navodno trebao biti u proljeće. Izgledat će tako da će biti na četiri etaže pa će moći pristajati i kruzeri, srednji brodovi i mi ‘mali’. Nedostatak pristanišne luke je meni trenutačno problem jer goste nisam imao gdje ukrcati. Tada sam vidio Vodenicu koja mi je odgovarala i zato moja vožnja počinje tamo. Nakon svega sam morao ići u Lučku kapetaniju po odobrenje da je plovilo sigurno i da ispunjava sve uvjete za plovidbu i prijevoz putnika. No, to je uslijedilo tek kada sam riješio sve druge papire. U lipnju sam otišao odraditi sezonu na Hvar i onda sam u rujnu krenuo s rješavanjem papirologije u Osijeku. Na Dan Drave bila je prva vožnja, i to u suradnji s Turističkom zajednicom Osijeka”, objašnjava mladi poduzetnik.

Vodenica je pak priča za sebe. Smještena je u Zimskoj luci u Osijeku te je bila u funkciji do 1945. godine. Sada je Vodenica ponovno funkcionalna, a obilaskom njene male, ali bogate unutrašnjosti, ulazi se u neko drugo vrijeme. Udruga “Vodenica” zaslužna je za obnovu starinskog mjesta proizvodnje brašna, a kako nam je ispričao gospodin David iz Udruge, sve je obnovljeno i funkcionalno. Upravo je David jedan od “domaćina” na Vodenici te ondje radi u društvu svoja dva umiljata psa koja zasigurno uvesele svakog Igorovog putnika. Kako nam je ispričao Igor, ljudi vole razgledati Vodenicu i vidjeti starinski način proizvodnje i mljevenja žita i zato mu je drago što njegove vožnje kreću upravo s tog drvenog i živopisnog mjesta. Inače, u Vodenici se često održavaju i razne radionice.

I stranci i lokalci zainteresirani za vožnje Dravom

Igor je tek počeo sa svojim poslom pa mnogi lokalci još uvijek ne znaju da se sada u svom gradu mogu provozati Dravom. Na pitanje je li moguće živjeti od prijevoza putnika gliserom, Igor odgovara potvrdno jer, kako objašnjava, on ima “backup” sezone jer na moru svoje usluge naplaćuje 300 eura za cijeli dan vožnje, odnosno 50 eura po osobi. Inače, u Igorov gliser stane šestero putnika. Kako kaže, 50 eura za vožnju na moru strancima nije puno jer je riječ o turistima koji imaju veću platežnu moć nego primjerice Osječani koji đir Dravom plaćaju 45 kuna.

“Vožnja gliserom u Osijeku traje sat vremena i košta 45 kuna, što je sasvim u redu cijena jer bih volio da se svatko zainteresiran u Osijeku provoza Dravom i doživi to posebno riječno iskustvo. Volio bih da ljudi kažu ‘ove vožnje su super i isplati se voziti gliserom na Dravi’. Mnogi ne znaju da se putujući Dravom do primjerice Aljmaša može vidjeti više ptica i drugih životinja nego u Kopačkom ritu. Mi se trenutačno nalazimo 23 kilometra od ušća u Dunav i na toj relaciji voze se samo ribiči i zato ptice nisu ni rastjerane, niti se plaše i zato ih se može vidjeti u prekrasnoj prirodi.

Vozi do Vukovara, Aljmaša, Erduta, a na Jadranu su njegova ruta Hvar, Brač, Korčula…

Sat vremena vožnje s Igorom košta 300 kuna što je 45 kuna kada se raspodijeli na šestero ljudi, a kako nam kaže, vožnja može trajati i dulje, ovisno kako putnici žele. Ispričao nam je da je riječ o osnovnoj ponudi dok kada kreće s Vodenice tada otvori termine u određenom vremenskom razdoblju, tijekom primjerice subote i nedjelje pa se ljudi prijavljuju za termin koji im odgovara. Igor pokušava kroz termine kombinirati i putnike kako bi ih skupio šestero za vožnju pa zapravo na izlet idu ljudi koji se međusobno ne poznaju. Osim toga, ovaj mladi Osječanin nudi i vožnju Dravom prema Erdutu i Vukovaru.

“Vukovar nisam ove godine uvrstio u turu jer je Drava bila jako niska. Na taj izlet se treba ići na cijeli dan jer do Vukovara ima nekih 40 milja, no zato sam radio ponudu izleta do Erduta i Aljmaša. Kreće se ujutro u 10 sati i vraćamo se u 17, dakle radi se o cjelodnevnom izletu. Ta cijena izleta iznosi 150 kuna po osobi, a imam dogovor s vinarijom ‘Brzica’ smještenom u Erdutu. Naravno, vožnja kreće s Vodenice pa se spustimo skroz do Erduta, odnosno prvo do ušća u Aljmašu i tada slijedi kratki obilazak Aljmaša. Nakon toga plovimo Dunavom prema Erdutu, tamo se parkiramo na ponton gdje nas pokupi kombi i odveze do vinarije. Moji putnici u vinariji imaju ručak za 80 kuna po osobi i mogu birati što će jesti, a na ponudi su i roštilj i čobanac i peka. Za sada najbolje idu ove vožnje za 45 kuna po osobi”, veli Igor.

Kada je riječ o izletima gliserom na moru, Igor je smješten u Starigradu te od tamo kreće s cjelodnevnim izletima. Kao i s gostima ovdje, tako je i s onima na moru, Igor nema točno zacrtan put kojim ide te plan puta nije do kraja organiziran. Ispričao nam je da se otprilike zna kamo se ide, no po potrebi staje i udovoljava gostima.

“Putnici na moru primjerice izraze želju da žele obići Bol, Paklene otoke i druge ‘morske atrakcije’ pa im kažem što je otprilike moguće tijekom našeg izleta i vožnje te što stignemo obići u tom danu. Postoje gosti koji žele ići samo na Vis obići Modru špilju, a ima i onih koji žele boraviti samo na Bolu. Zato im i kažem da izraze želju kamo žele ići. Tada im predložim koje plaže usput možemo posjetiti i tamo se okupati. Oni određuju vrijeme zadržavanja na plaži i u tim mjestima. Primjerice, malo se okupaju na Zlatnom ratu pa onda prošetaju i malo razgledaju te nakon toga idemo na neku drugu plažu itd. Zapravo, moji gosti unajme brod i skipera. Postoje stajanja i kada krenemo prema Aljmašu tamo stajemo na ade da se putnici mogu malo okupati. Imam stepenice za ulazak i izlazak iz glisera tako da nema brige. Osim stepenica, na brodu su i hladnjak, radio, bluetooth, tenda… Kod mene putnici sami organiziraju svoj plan puta”, objašnjava Igor.

Tko su njegovi putnici?

Kada se govori o Igorovim osječkim putnicima, kaže da je iznenađen što to nisu samo lokalci nego su tu i stranci. Čak se i jedan Egipćanin vozio s njim na Dravi.

“Ja sam u ovaj posao krenuo s idejom da je Osijeku potrebno tako nešto, da se ljudi žele provozati rijekom i da Dravu ne gledaju samo s obale. Međutim, iznenadio sam se jer među putnicima u Osijeku ima i stranaca. Imao sam zaista zanimljivih gostiju pa su se tako tri puta Nijemci vozili sa mnom po Dravi. K tome, vozio se i par Kineza koji su došli u Osijek na seminar u sklopu Medicinskog fakulteta, te Egipćanin. Osim toga, došli su se voziti i ljudi s Korčule i Hvara. Ima zapravo dosta turista s mora koji dolaze u Slavoniju obići Kopački rit pa im je vožnja mojim gliserom fora i super prilika da dožive Dravu. Iznenadilo me što se puno umirovljenika želi voziti. Zaista imam svakakvih putnika svih uzrasta”, otkriva nam Osječanin.

Advent na Dravi

Igor smatra da Osijek ima potencijala za riječni turizam samo što bi takva vrsta turizma trebala biti ljudima prihvatljiva, najviše cjenovno. “Ljudi su osjetljivi na cijene”, kaže Igor i dodaje da smatra žalosnim činjenicu da Kopački rit ima brod te da vožnja košta 130 kuna po osobi. Smatra da je cijena visoka i da on zato nije htio staviti veću cijenu vožnje jer se ljudi ne bi htjeli voziti. Kroz smijeh Igor prepričava da nije imao nekih većih anegdota s putnicima i da nitko nije pao u rijeku tijekom vožnje. I da se to dogodilo, ne bi bilo brige jer Igor svojim putnicima daje prsluke za spašavanje. Kao što smo napisali, Igor je jedini u Osijeku koji nudi vožnju Dravom. Kako kaže, volio bi da bude više takvih prijevoznika, te dodaje da je veliki problem isplativost. Da Igor ne miruje s idejama, svjedoči i njegova buduća ponuda koja će se realizirati za vrijeme zimskih blagdana.

“U sklopu božićnog sajma u Osijeku imat ću ponudu božićne vožnje Dravom. Gliser će biti ukrašen lampicama, također će se polaziti s Vodenice, vožnja će trajati od 45 minuta do sat vremena i bit će to obilazak Osijeka na rijeci uz kuhano vino i dekice. Kroz nekih desetak dana krećem s božićnom ponudom vožnji na Dravi”, otkriva nam Igor.

Za kraj, Igor nas je provozao svojim gliserom po Dravi te novinarskoj ekipi Net.hr-a priuštio nezaboravno iskustvo. Oni koji misle da vožnja rijekom nije zabavna, trebaju doći u Osijek i provozati se s Igorom Živkovićem kako bi se razuvjerili i doživjeli nešto posve drukčije.