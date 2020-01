GENERALI TOTALNO RAZOČARANI ‘GENERALOM’: Ademi kaže: ‘Ovo je povijesni falsifikat!’; Rojs žali Gotovinu: ‘Vidite da ne želi pričati o tome…’

‘Sad kad sam vidio kako je to snimljeno i bolje da me nisu zvali i da me nema u filmu i seriji’

Vrdoljakov “General” posljednjih je osam tjedana izazvao prilične reakcije javnosti. One su mahom bile negativne te su poslužile za kvalitetno sprdanje s ovim uratkom, a čini se ništa bolje mišljenje o Vrdoljakovu djelu nemaju ni pravi generali i sudionici Domovinskog rata.

Umirovljeni general Rahim Ademi je za 24 sata ovu seriju nazvao “povijesnim falsifikatom”, a pogodilo ga je i što nije dobio primjerenije mjesto u seriji te što, za razliku od nekih manje važnih protagnista rata, nije spomenut imenom i prezimenom, ili pak barem nadimkom.

Ademi, kao i umirovljeni admiral Davor Domazet-Lošo, velikim propustom smatraju i činjenicu da u seriji nije bilo mjesta ni za Ljubu Ćesića Rojsa i probijanje važne ceste preko Dinare, za koje je u ratu bila zaslužna njegova jedinica.

Sam Rojs nije se našao povrijeđen time, ali ga je zato jako zasmetalo to što nitko nije, kako kaže, kontaktirao prave ljude za pomoć i savjetovanje zbog čega je “Generalom” učinjena velika šteta Anti Gotovini.

“Gledao sam film, seriju ne gledam. Toliko sam razočaran time svime. Ma ne samo ja, svi generali koji su bili na premijeri. Mene su, sjećam se, tamo u Cinestaru tješili Zlatko Mateša i Martina Dalić. Ja sam Antunu Vrdoljaku rekao što mislim o svemu tome, da je snimio film u kojem je pola stvari neistina. Mi jesmo dobri, ali tu je pogriješio. Nisu problem ti moderni ruksaci i boce Jane, problem je što je ‘General’ pun laži i što nema ključnih ljudi. Franje Tuđmana i Gojka Šuška“, rekao je Rojs za 24sata.

“Ma lako za mene. Sad kad sam vidio kako je to snimljeno i bolje da me nisu zvali i da me nema u filmu i seriji. Žao mi je što će naša djeca gledati te laži, žao mi je mog Ante. Vidite i sami, Gotovina ne želi pričati o tome. Kaže kako ne gleda. Ja ne znam gleda li ili ne gleda, ali on je prikazan loše, a najvažnijih ljudi nema”, dodao je Rojs.

U seriji se, pak, našlo mjesta za Marka Skeju, bivšeg ratnog zapovjednika IX. bojne HOS-a ‘Rafael vitez Boban’. Malo je reći da ni on nije presretan.

“Ja sam u toj seriji prikazan kao da sam došao u Škabrnju iz nekog kukuruzišta. Velika je sramota što su napravili mladoj izviđačici. Heroini koja je mogla pobjeći u Njemačku, a nije. Ostala je. Tamo gdje smo mi bili nitko nije htio doći. To je bila mišolovka, a oni su to prikazali kao mlaku vodu. Osim toga, ako se ja pojavljujem onda me valjda netko trebao i nazvati pa pitati što mislim o tome i što se tamo točno dogodilo”, kazao je Skejo.

Lik admirala Domazeta-Loše odglumio je Tarik Filipović. “Tarik me zvao za savjet kad je dobio ulogu mene. Ja sam mu samo rekao neka odglumi kako on misli da treba, jedini uvjet bio je s moje strane da mora imati moje brkove”, kaže Lošo.

Za razliku od drugih, Lošo kaže kako je ipak pratio seriju. Tvrdi kako bi i ostali trebali uzeti u obzir činjenicu da se radi o igranom materijalu, a ne dokumentarnom, no unatoč tome smatra da je ovaj uradak daleko ispod razine Antuna Vrdoljaka. Nije sretan ni s glumcima.

“Izbor glumaca je potpuno promašen. Ja sam Tariku rekao da se ne osvrće na loše komentare, napravio je sve kako je mislio da je najbolje. Višnjić je pak holivudski glumac, a Gotovina je u filmu prikazan kao nekakav filozof, poeta… To je smiješno. On je bio brz, čvrst, rezolutan čovjek. Izvrstan operativni zapovjednik, a ne ovo što gledamo. Dugi monolozi i dijalozi su kritični. Jedna predivna priča je olako potrošena. Jedino mislim da je Mustafa Nadarević stvarno odradio dobar posao u ulozi pokojnog generala Janka Bobetka, ali to je zato što je on vrhunski glumac”, dodaje admiral.

