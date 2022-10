General Rahim Ademi više nije član Hrvatskog generalskog zbora, a odluku o tome donio je nakon što mu HGZ nije ustupio prostorije udruženja za dodjelu priznanja Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata '91. koja je Ademijevu knjigu proglasio za najbolju na temu Domovinskog rata u konkurenciji 16 naslova.

"Relativno dugo sam bio uvjeren da je Hrvatski generalski zbor (HGZ) časna i uzorna udruga, tim prije što je dio njenih članova bio upravo takav, ali kako sam naivno vjerovao da će svi koji su znali tko sam i kakav je bio moj doprinos tijekom Domovinskog rata govoriti i svjedočiti na sudu samo i isključivo istinu kad su me lažno optužili prvo na Haaškom sudu, a zatim i na hrvatskim sudovima, tako sam naivno vjerovao da su svi hrvatski generali to što bi i trebali biti. Pogriješio sam! Kako svugdje nema bistre vode, tako nema ni u toj udruzi", napisao je Ademi

Dopredsjednik HGZ-a Ljubo Ćesić Rojs za Večernji list kazao je kako nije iznenađen Ademijevom odlukom. "To sam i najavio na Upravnom odboru udruge gdje sam rekao da ćemo našim brzopletim potezom izgubiti jednog dobrog člana, na što su se neki članovi cinično nasmijali i mene je to zgrozilo. Ademi je bio i ostao moj prijatelj, za mene je junak, i ja ga se nikada odreći neću: puno smo godina proveli na terenu, skupa s generalom Gotovinom. Da naš član Ademi i bivši dopredsjednik udruge ne može koristiti naše prostorije, to ne razumijem, jer smo je ih davali na korištenje i ljudima koji nisu naši članovi. Žao mi je zbog svega, to nam nije trebalo, ali poštujem Ademijevu odluku jer nema što tražiti u udruzi ako ga se bojkotira", rekao je Rojs.

'Nisu bili protiv Ademija'

Predsjednik HGZ-a Marinko Krešić tvrdi kako članovi Upravnog odbora koji su glasali o ustupanju prostorija nisu bili protiv Ademija nego protiv osobe koja je osuđena na tri godine zbog seksualnog zlostavljnja maloljetncie. "Riječ je o Mladenu Pavkoviću, predsjedniku te udruge koja dodjeljuje nagradu. Rojs i ja glasali smo "za", devet članova Odbora glasalo je protiv, dok su petorica bili suzdržani. Dakle, glasalo se protiv Pavkovića, a ne protiv Ademija jer članovi nisu željeli da takav čovjek dolazi u naše prostorije niti ćemo mu to ikada dopustiti. Da je netko drugi dodjeljivao nagradu, ne bi je odbili. I to je pravi razlog: ni sadržaj knjige ni dodjela nagrade nego tko ju dodjeljuje. Istina, knjiga je jednim dijelom napravila podjelu među braniteljima, u što ne ulazim jer to nije stvarni razlog odbijenice, uostalom, osobno sam bio na tri Ademijeve promocije, zašto bih ja bio protiv", rekao je general Krešić.

Ademi pak s druge strane tvrdi da to što govori predsjednik nije točno. "Nije razlog Pavković nego ja i moja knjiga, jer je vođena rasprava o tome što sam pisao istinu o pojedinim generalima i to pojedincima smeta, primjerice Tomičiću, članu Upravnog odbora HGZ koji je bio lažni svjedok na mom suđenju i to piše u knjizi. Kako im do sada nije smetao Pavković jer se nagrada dodjeljuje već 15 godina, zašto do sada nisu reagirali već su bili prisutni na dodjeli te nagrade ranije", rekao je.

I on i Rojs slažu se da je Pavković samo izlika i da je cijeli "slučaj Ademi" velika sramota za Hrvatski generalski zbor.