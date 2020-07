GENERAL PROGOVORIO O IZNENAĐUJUĆEM POTEZU MILANOVIĆA: ‘Išli smo na Pantovčak sa skepsom, ali on je rekao – ‘fućka mi se ako će protestirati’

‘Bilo je dosta skepse među generalima i pitanja među nama, s obzirom na neke predsjednikove stavove, kako će to proći i kako će to završiti, ali ljudi su se jako iznenadili jer je bio stvarno otvoren’, kazao je zapovjednik jednog od dvaju operativnih timova Glavnog stožera HV-a za provođenje operacije Oluja

Na 25. godišnjicu operacije Oluja, predsjednik Zoran Milanović odlikovat će četiri gardijske brigade Hrvatskog vijeća obrane (HVO) i Specijalnu policiju Herceg-Bosne za njihovu ulogu u oslobađanju Hrvatske, piše Večernji, koji je tom prilikom razgovarao s predsjednikom Hrvatskog generalskog zbora i zapovjednikom jednog od dvaju operativnih timova Glavnog stožera HV-a za provođenje operacije Oluja.

Pavao Miljavac je rekao kako je inicijativa za odlikovanjem poslana prije godinu i pol bivšoj predsjednici Kolindi Grabar Kitarović, no problem je bio u tome, kako kaže general, što se ona bojala reakcija iz BiH jer su je bili pritisnuli zbog nekih izjava.

Milanović: ‘Fućka mi se ako će protestirati’

Tako su prije nekoliko dana otišli Milanoviću i predstavili inicijativu, a predsjednik im je kazao da to “ima logike”. Upozoren je na moguće reakcije iz BiH, no kazao je “ja sam predsjednik hrvatske države, temeljem Splitskog sporazuma te su postrojbe mogle sudjelovati u operaciji Oluja i fućka mi se ako će bosanska strana protestirati, neka protestiraju, to je moja odluka i neka ide”, prenio je Miljavac.

Kaže kako ga je iznenadila spremnost predsjednika da tako lako oda priznanje pripadnicima HVO-a.

‘Predsjednik sluša, ne komentira i ne prekida’

“Bilo je dosta skepse među generalima i pitanja među nama, s obzirom na neke predsjednikove stavove, kako će to proći i kako će to završiti, ali ljudi su se jako iznenadili jer je bio stvarno otvoren. Predsjednik sluša, ne komentira, nikako ne prekida i bio je to stvarno dobar sastanak. U delegaciji HGZ-a na Pantovčaku bilo je nas 11 generala i iako smo se kod predsjednika zadržali sat i pol uopće nije bilo riječi o politici, tek ponešto o obilježavanju obljetnice Oluje u Kninu, o situaciji kod nekih naših susjeda i o budućoj suradnji. Premda u našim redovima imamo od pomoćnika ministara do zapovjednika korpusa i gardijskih brigada te načelnika Stožera, ne tražimo nikakve funkcije i položaje, ali smo predsjedniku dali do znanja da nas za savjet uvijek može angažirati. Kada je predsjednik shvatio s kakvom inicijativom dolazimo, nije dvojio ni časa. Osim toga, on se drži svojih ustavnih ovlasti od kojih neće odstupiti ni milimetra, to je sigurno”, kaže Miljavac.