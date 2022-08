Nakon podizanja optužnica u Srbiji protiv četvorice hrvatskih vojnih pilota za ratni zločin nakon vojno-redarstvene opercije Oluja te najava da Srbija sprema i optužnice protiv nekolicije tadašnjih hrvastkih vojnih zapovjednika, jdan od njih, umirovljeni general Pavao Miljavac, govorio je za RTL Danas.

"Ako stvarno dođe do tih optužnica, onda je očito da su piloti poslužili kao transmisija da se dođe do najvišeg dijela stožera, do stožernog operativnog tima koji je tada vodio operaciju. Nema pokojnog Šuška, nema Červenka, nema Tuđmana. Stiska se sam vrh koji je bio na čelu operacije. Ako bi se tu slučajno osudili ti ljudi to je vrlo opasno, operacija onda ne može biti čista jer je praktički zločinačka i onda je pitanje kako je operacija nastala", kazao je Miljavac.

Vrlo opasna situacija koja može potrajati godinama

Na pitanje kako su srbijanski tužitelji došli i do njega, Miljavac je iznio sljedeći mogući razlog.

"Po nekim informacijama, nažalost, neki od pilota su uzeli branitelje u Srbiji i kada se ispitivalo kako je operacija tekla, rekli su da su dobili nalog s više instance. Vrlo lako se onda dođe do više instance. Admiral Domazet Lošo bio je načelnik obavještajne uprave tada i smatra se da je dao podatke", ustvrdio je.

On smatra da je cijela priča dosta opasna i da bi mogla trajati godinama. "Svaka riječ i sve što će se sabirati može se iskoristiti za daljnje postupke i nema praktički kraja ako bi se to otvorilo tako", kaže.

'Nije bilo ni usmene ni pisane zapovjedi da se gađaju civili'

Na pitanje je li postojala pisana zapovijed da se gađa izbjeglička kolona, Mljavac je odgovorio da nije postojala ni usmena niti pismena zapovijed.

"Ne postoji niti jedna zapovijed koja bi dala odobrenje da bi se gađale civilne kolone ili civilni ciljevi. U tom momentu za to nam nije bilo potrebe. Legalne mete bili su vojni ciljevi tako da smo selektivno koristili zrakoplovstvo za što brže napredovanje i brži završetak Oluje", objasnio je.

Kaže da su on i ostali branili državu i da to nije bio privatni rat.

'Neću riskirati i ići preko granice'

"Bili smo legalno i legitimno postavljeni i provodili smo ono što su državni vrh i vojna hijerarhija donijela. Prema tome, država je tada reagirala, sad ćemo vidjeti kako će ići dalje. Hoće li optužnica kojom nam se prijeti biti podignuta? Mislim da to može biti udar na državu. Bez obzira na to što uđemo u Schengen, na neki način opet možemo biti pritisnuti", kazao je Miljavac i dodao da neće riskirati i ići izvan granice.

"Bio bi to problem za mene, moju porodicu i moje prijatelje", dodao je.

Kazao je i da ga u vezi moguće optužnice nisu zvali ni predsjednik Republike, ni premijer, a ni ministar obrane te da je o tome jedino razgovarao s ministrom branitelja Tomom Medvedom.