GEJ PAR KOJEM NISU DALI POSVOJITI DIJETE: ‘Mogli smo spasiti tri života, netko će morati snositi odgovornost’

‘Mi smo samo glas svih manjinskih obitelji u Hrvatskoj koje ovo društvo tretira kao građane drugoj reda’, izjavio je Mladen Kožić

Mladen Kožić i Ivo Šegota, gej par koji želi udomiti dijete, održali su ispred Ustavnog suda u Zagrebu konferenciju za medije. Oni su podnijeli zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o udomiteljstvu.

Europska obitelj u kojoj nije Hrvatska

“Naša obitelj odlučila je poslati čestitku Vladi RH povodom Zakona o udomiteljstvu. Mi smo par koji je prošao stručnu evaluaciju za udomitelje ali je zaustavljen političkim dekretom nakon čega smo tužili RH zbog diskriminacije”, stoji u objavi ovog para krajem prošle godine.

“Postoji jedna velika europska obitelj od 22 zemlje koje priznaju jednaki status obiteljskim zajednicama istospolnih parova, dopušta im udomiteljstvo i smatra ih važnim resursom u tome. Pritom mi ne govorimo o nekim skandinavskim zemljama, u tom krugu nalaze se i zemlje koje imaju veliko poštovanje prema tradicijskim vrijednostima kao Hrvatska. A to su Austrija, Španjolska, Češka, Portugal i cijeli niz zemalja. Mi pozivamo ovim putem i Vladu i Sabor i predsjednicu Republike da konačno postanu svjesni i da se počnu ponašati u skladu sa činjenicom da postoje različite vrste obitelji u ovoj zemlji. I da oni predstavljaju ne samo jednu vrstu obitelji, nego da predstavljaju sve obitelji”, izjavio je Mladen Kožić.

Netko mora snositi odgovornost

“Također, čitamo u posljednje vrijeme jako puno kritika na činjenicu da je novi zakon velika kampanju koju je Ministarstvo provodilo uz pomoć UNICEF-a dovela do svega 50 novih udomiteljskih obitelji. Ja bih rekao da te kritike nisu opravdane jer 50 novih obitelji je 50 spašenih života djece u domovima koji bi inače bili prepušteni sami sebi. Je li moglo biti više, ja ne mogu tvrditi da je moglo biti 60, 90, 130 ili 500 novih obitelji. Ono što mi pouzdano znamo da su tri dugine obitelji htjele, također, biti u tom društvu. To bi bila tri spašena života. Netko će morati snositi odgovornost za to da je odlučio da to troje djece su mogli pronaći svoj dom, ali neće ga pronaći i ostat će u domu, najvjerojatnije do svoje 18 godine”, kazao je Kožić.

Mi smo glas svih manjinskih obitelji

“Nažalost, to je tako. Mi ne odustajemo. Mi se nećemo seliti u ovu europsku obitelj od 22 zemlje. Mi ćemo učiniti sve da Hrvatsku uvedemo u tu europsku obitelj i mi ovdje nismo bitni. Mi smo samo glas svih manjinskih obitelji u Hrvatskoj koje ovo društvo tretira kao građane drugoj reda. To su obitelji samohranih majki i samohranih očeva. To su posvojiteljske i udomiteljske obitelji, to su gluhonijemi,” izjavio je pred okupljenima Mladen Kožić.

Kožić je naveo kako su oni optimistični jer je Ustavni sud poslao već poruku nakon referenduma u kojem je vrlo jasno iznio stav da istospolne zajednice moraju imati pravo na jednakopravni tretman.

“Imamo podršku znanstvene i stručne javnosti. Imamo podršku sva tri pravobraniteljstva i sigurni smo da ćemo u dogledno vrijeme pomoći određenom broju djece da pronađu svoju obitelj.”

Paradoks zakona

“To je još jedan paradoks koji je ovaj zakon donio. Ako ste vi samacn onda država odnosno Centar za socijalnu skrb uopće neće propitivati vašu seksualnu orijentaciju i vi ćete moći ući u registar potencijalnih udomitelja. Problem nastaje kada se vjenčate i kada sklopiti istoživotno partnerstvo, što je paradoks,” izjavio je Ivo Šegota.