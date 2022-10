Od proteklog vikenda u Zagrebu su na snazi nova pravila kada je u pitanju odvoz otpada. Iste je komentirao i Josip Pavlović iz udruge Ekologija grada.

“Ljudima je obećavano da s 1. listopadom više neće biti spremnika na javnim površinama i da će građani odlagati plave vrećice na javne površine. No, spremnici su i dalje na cestama i ljudi su zbunjeni. Prošli tjedan su preskočeni neki redovni odvozi pa još ima spremnika punih otpada koji nisu odvezeni”, rekao je Pavlović gostujući na N1 televiziji.

Dodao je da nije problem u građanima te da oni kupovinom plavih vrećica dokazuju svoju spremnost na odvajanje.

“Grad se neki dan pohvalio brojem prodanih vrećica i to pokazuje da su građani spremni i svjesni potrebe razdvajanja otpada. U građanima nije problem. Redovi su, ljudi čekaju vrećice. Sad se pokazuje ono na što se ukazuje već dugi niz vremena da nije problem u građanima, nego poduzećima koja nisu u stanju provesti najavljeni sustav. Ovo je ishitreno rješenje, upitna je i njegova zakonitost. Mislim i na kažnjavanje i sustav evidencije spremnika”, rekao je.

'Još veći kaos'

Ističe da je građanima nametnuta kupovina vrećica, a grad je dosad izgradio samo jedan podzemni spremnik. “Sve što je grad napravio je jedan podzemni spremnik u Masarykovoj, ostalo je prebačeno na građane. Potreban je razvoj daljnje infrastrukture, ali građanima je nametnuta kupovina vrećica, prijeti im se kaznama za odlaganje otpada koji nije u skladu s odlukom, a grad to nije spreman provesti. Odluku je trebalo još dodatno razraditi, problem nije od jučer, nitko ne očekuje da se sve riješi preko noći niti netko očekuje da će Tomašević doći na Jakuševac i reći: ‘Zatvaramo, idemo doma.’ Ali bitno je raditi plan i sustav koji će biti dugoročno rješenje za Zagreb. Mislim da će nas ova odluka dovesti u još veći kaos.”

Komentirao je i informacije da građani uzalud odvajaju jer se biootpad odvozi na Jakuševac, kao i to da djelatnici Čistoće provjeravaju kante s biootpadom pa ih, ako su kontaminirane nečime što ne smije biti unutra, iskrcavaju na Jakuševcu, protivno zakonu.

“Nije to baš tako da djelatnici nešto pregledavaju. Neupitno je da Zagreb ima kapacitete za prihvat 30 tona biootpada dnevno, a u Zagrebu se prikupi oko 100 do 120 tona biootpada dnevno, bio ispravan ili ne. Prema zakonu bi Zagreb sve iznad 30 tona trebao davati privatnicima na daljnju uporabu i za to im plaćati, ali od početka godine im nije prepustio ni kilogram biootpada, već on završava na Jakuševcu. Grad kao da se ponaša da im ne odgovara da odvajaju biootpad jer se ljudima već mjesecima ne šalju smeđe vrećice pa ga bacaju u miješani otpad. Mi smo kao inicijativa za Jakuševac u lipnju dronom snimili situaciju kamiona Čistoće s biootpadom koji ulazi na Jakuševac i prolazi kraj kompostišta Zrinjevac i direktno vozi na brdo deponija što je zabranjeno zakonom”, rekao je Pavlović.

Napomenuo je da je gradonačelnik sam nedavno u radijskom intervjuu priznao da gradska vlast ne postupa zakonito. “Nedavno je u radijskoj emisiji Tomašević rekao da je Zagreb napravio uštedu od 60 milijuna kuna na zbrinjavanju glomaznog otpada koji nije davao privatnicima na daljnju obradu. To je priznanje da Zagreb ne postupa zakonito jer u godinu dana nije napravio nijedno postrojenje za sortiranje otpada. Glavni otpad se od prošlog ljeta vozi na prošireni deponij na Jakuševac gdje se samo drobi, iz njega se ne izvlače vrijedne sirovine. Govoriti o uštedama je besmisleno jer se postupa suprotno zakonu, povećavaju se količine otpada na Jakuševcu, to je nezakonito i neekološko rješenje”, zaključio je.