Prije desetak dana članovi Mosta su se pohvalili kako su skupili dovoljan broj potpisa za raspisivanje referenduma o covid potvrdama. No, stroga je tajna gdje se ti potpisi sada nalaze.

"Nema tu nikakve tajnosti, konspirativnosti, sve je bilo vidljivo. Te se sada kutije, odnosno potpisi, prebrojavaju i kad ih se sve sumira, kad ih se sve skupi, sve ćemo to predati Hrvatskom saboru", uvjerava saborski zastupnik Zvonimir Troskot.

RTL doznaje da je dio potpisa pohranjen u središnjici stranke, gdje ih prebrojavaju volonteri. Gdje je ostatak, vodstvo Mosta ne želi otkriti nikome, pa čak niti Suverenistima i Domovinskom pokretu, koji su također sudjelovali u inicijativi.

"Nisam vidio ni točan broj ni potpise. Mi nismo tražili uvide u to. Ja imam dobar odnos s kolegama, vjerujem da su dovoljno ozbiljni i zreli političari i da se ne bi zaigrali s tim", poručio je zastupnik Domovinskog pokreta, Stephen Bartulica.

Skepsa vladajućih

Premijer Andrej Plenković odmah je izrazio skepsu u prikupljeni broj potpisa. Pozvao je Mostovce da na Markovu trgu uz promatrače, javno prebroje svaki potpis. U međuvremenu se pojavila teorija da su u Mostu prisvojili i 30.000 potpisa iz inicijative Suverenista "Zaštitimo hrvatsku kunu".

"Što se tiče optužbi, bili smo na Braču pa će nam gospodin Kuščević dati dodatnih 30 tisuća potpisa, možda iz Knina gospođa Rimac dodatnih 30 tisuća, pa evo možda ispunimo i kvotu od pola milijuna kada nam vrate sve one potpise koje su nam vladajući ukrali prijašnjih godina", poručio je Troskot.

Sudbonosni 24. siječnja

Za obje referendumske inicijative, Most je potrošio oko 200.000 kuna. Gotovo cijeli iznos su pokrili donatori. Iz stranke poručuju da su uvjereni u to da će se referendum održati. Kutije s potpisima će, kažu, predati Saboru 24. siječnja. No, tek onda treba vidjeti hoće li se Mostova uvjerenja zaista i ostvariti.

"Upozorio bih da Hrvatska nema najbolja iskustva s referendumskim inicijativama, pogotovo od strane HDZ-a i još mi nije jasno zašto dočekaju ovakve stvari uvijek na nož", zaključio je Bartulica.