‘GDJE SU ONI BILI 1991.?’; Glavaš je ogorčen prijedlogom zakona: ‘Pa 300.000 ljudi uopće nisu trebali dobiti status branitelja’

‘Moja je procjena da je u Domovinskom ratu sudjelovalo približno 250 tisuća naših građana. Svi ostali koji su formalno branitelji zlorabili su sustav ili im je to čak vlast omogućila’, kaže čelnik HDSSB-a Branimir Glavaš

HDSSB više nije parlamentarna stranka, ali je član te stranke Josip Salapić državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa pa je HDSSB formalno član vladajuće koalicije. Čelnik HDSSB-a Branimir Glavaš smatra kako to ne može biti razlog da on ne izrazi svoje duboko ogorčenje prijedlogom Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji je trenutačno u javnoj raspravi.

Glavaš se ne slaže s namjerom da se izmjenama Zakona pojednostavi procedura dokazivanja statusa branitelja.

‘Neprihvatljivo mi je da svaka šuša dobije status branitelja’

“Odgovorno tvrdim da između 250 i 300 tisuća ljudi, koji sada imaju status branitelja, to uopće nisu trebali dobiti. Moja je procjena da je u Domovinskom ratu sudjelovalo približno 250 tisuća naših građana. Svi ostali koji su formalno branitelji zlorabili su sustav ili im je to čak vlast omogućila. Neću reći da su to lažni branitelji, ali branitelji sigurno nisu bili. Razumijem i da su, primjerice, kirurzi u ratnim zonama branitelji, ali da baš svaka šuša i 25 godina po završetku rata dobije ovaj status, to mi je potpuno neprihvatljivo. Nije mi jasno kako je moguće da se i dalje mijenja zakon kako bi još neki bili branitelji. Uvjeren sam da ti novi nemaju nikakve veze s Domovinskim ratom i da samo pokušavaju steći nekakve povlastice”, kazao je za Novi list.

Glavaš smatra da je to krivi korak Plenkovićeve vlade koji će skupo koštati Hrvatsku još desetljećima.

“Gdje su ti branitelji bili 91.? Kada sam početkom prosinca 91. preuzeo zapovijedanje obranom Osijeka, grad je branilo između 2.300 i 2.500 naoružanih ljudi, vojnika i policajaca. Trebalo bi napraviti reviziju i smanjiti broj branitelja umjesto što se, zbog glasova na izborima, proizvode novi”, kazao je Glavaš.

