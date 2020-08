GDJE SU NESTALI LJUDI? Statistike otkrivaju ogromne razlike: U Hrvatsku ušlo 553.000 stranaca, a prijavljeno ih je svega 275.480

Podaci Hrvatske turističke zajednice pokazuju kako je proteklog vikenda u Hrvatskoj boravilo 323.000 gostiju, od čega 275.480 stranaca, dok je MUP na graničnim prijelazima u istom razdoblju zabilježio ulazak 720.000 putnika, od čega 553.000 stranaca, što pokazuje da mnogi i dalje neprijavljeni ljetuju na jadranskoj obali

Epidemija koronavirusa, čini se, barem je privremeno stala na kraj navadama iznajmljivača apartmana da ne prijavljuju goste. Iako su mnogi prekinuli svoje “običaje”, u strahu da im se ne razboli neprijavljeni gost, uspoređujući podatke Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva unutarnjih poslova, vidi se da nedostaje čak oko 400.000 osoba.

Naime, na stranica HTZ-a piše kako je tijekom vikenda od 7. do 9. kolovoza na sustavu eVisitor zabilježeno 323.000 dolazaka domaćih i stranih gostiju, dok MUP istodobno u svojoj statistici o ulasku domaćih i stranih putnika te osobnih vozila navodi kako je u istom razdoblju u zemlju ušlo ukupno 720.000 putnika.

Objašnjenja pokrivaju dio statistike

No, u HTZ-u nude nekoliko odgovora na pitanja kako je nestao toliki broj ljudi i je li zaista moguće da svi oni nisu bili turisti ili ih je statistika zaboravila? Ističu da je logično da statistika MUP-a bude veća od njihove. Kao prvi razlog navode da MUP-ova statistika uključuje i putnike u tranzitu, dakle one koji kroz Hrvatsku samo prolaze, a dio brojki se odnosi i na prijevoz robe u treće zemlje.

“Potom je tu i dio osoba koje ne ostvaruju noćenja ili, pak, sukladno zakonu, ne podliježu obvezi prijave boravka u sustavu eVisitor, dok se dio prelazaka granice odnosi i na hrvatske građane koji se vraćaju kući nakon putovanja u inozemstvo i slično. Osim toga, u obzir treba uzeti i naknadne unose podataka u sustav eVisitor, s obzirom na to da je navedena brojka od 323 tisuće dolazaka ostvarenih tijekom vikenda prva preliminarna te će se ona svakako nešto mijenjati”, poručili su Jutarnjem iz HTZ-a.

Iako objašnjenja pokrivaju dio razlike u statistikama, nesrazmjer postaje veći kada se promatraju samo strani putnici. Dio domaćih putnika se vratio s odmora ili rada u inozemstvu, zbog čega se ne bilježe kao turistički dolasci. No, prema statistici HTZ-a tijekom prošlog vikenda u zemlju je došlo 275.480 stranih državljana, dok MUP u istom razdoblju bilježi čak 553.000 stranih putnika. Dakle, u Hrvatsku je dvostruko više stranih gostiju od onoga što je prijavljeno, a da nisu ostvarili nijedno noćenje, niti se zna koliko su dugo boravili u zemlji.

Nema podataka o sivoj zoni

Tako je moguće da je dio njih svoje ljetovanje odradio “mimo propisa”. No, Hrvatska ne raspolaže statistikama, pa ni procjenama o udjelu sive ekonomije u turizmu, pa je ovakve zaključke teško i neslužbeno potvrditi.

“Uvijek se špekulira o sivoj ekonomiji i činjenici da dio gostiju bude neprijavljen, no o tome nemamo čak niti procjene pa je jako teško komentirati nesrazmjer u statistici. Prilika za to pojavila se ove godine otkako je turističkim inspektorima napokon vraćena ovlast kontrole nelegalnog smještaja, no zbog pandemije ove sezone nije baš bilo tako puno terenskog rada pa opet nemamo novih podataka”, komentirao je direktor Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, Joško Stella.

