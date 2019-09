GDJE SE IZGUBILA MILIJARDA I POL KUNA? Vlada je snizila PDV, a građani ga nisu ‘vidjeli’. Cijene nekih namirnica čak su i porasle!

Nisu se ostvarila očekivanja Vlade da će se milijarda i pol kuna od sniženja PDV-a s 25 na 13 pusto na meso, ribu, jaja, voće i povrće, otići u korist građana

Iako je stopa PDV-a smanjena s 25 na 13 posto od početka godine na svježe meso, ribu, jaja, voće i povrće, došlo je do pojeftinjenja jedino voća, pa se nisu ostvarila očekivanja Vlade da će milijarda i pol kuna od sniženja PDV-a otići u korist rasterećenja građana. To su jučer potvrdili podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS), prema kojima su cijene voća u razdoblju od siječnja do kolovoza ove godine niže za 11,6 posto, što je bolje od očekivanog, piše Novi list.

Cijene povrća porasle

S druge strane, unatoč nižoj stopi PDV-a, od početka godine do kraja kolovoza cijene povrća porasle su za tri posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje. Cijene mesa su niže 2,4 posto, a cijene ribe i morskih plodova porasle su za 1,1 posto. Mlijeko, sir, jaja i slični proizvodi također su poskupili za 0,3 posto.

Stopa PDV-a na bezreceptne lijekove spuštena je s 25 na pet posto, no farmaceutski proizvodi jeftiniji su za samo jedan posto nego prošle godine. Službeno još nitko ne želi komentirati učinke poreznih izmjena. Ministarstvu poljoprivrede nije odgovorilo na pitanja Novog lista vezano za to.

Više elemenata cijene

Iz Hrvatske gospodarske komore odgovorili su da je kod formiranja cijena u trgovini obračun PDV-a samo jedan od dijelova koji formiraju konačnu cijenu prema kupcu. “U cijelom lancu od proizvođača do krajnjih potrošača uz trgovinu, sudjeluju i proizvođači, logistika, distribucija, prijevoz i skladištenje. Stoga kada govorimo o razlici u cijeni s obzirom na sniženi PDV, treba govoriti o cijelom opskrbnom lancu, a ne samo o povećanju marži trgovaca.

S obzirom na realne situacije na tržištu, posebno na tržištu proizvodnje hrane, kao što su nepovoljniji vremenski uvjeti, loša godina, konkurencija i slično, nije neuobičajeno da je posljedica takvih nepredviđenih okolnosti povećanje proizvođačkih cijena, što u tom slučaju uvelike formira krajnju cijenu prema kupcu”, odgovorili su iz HGK-a za Novi list te dodali da na cijene utječe i fluktuacija energenata na svjetskom tržištu, posebice cijena nafte.

Ne odustaju od snižavanja opće stope PDV-a

U Vladi kažu da nemaju namjeru mijenjati odluku o snižavanju opće stope PDV-a s 25 na 24 posto koje bi trebalo stupiti na snagu od početka sljedeće godine, iako se snižavanje PDV-a na određene proizvode nije baš pokazalo učinkovito kako se mislilo da će biti. Smanjenjem PDV-a, smanjit će se godišnji prihodi od PDV-a za 1,6 milijardi kuna, a čini se, prema dosadašnjim iskustvima, da nitko neće sniziti cijene, piše Novi list.