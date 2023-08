Treći dan - i dalje traje potraga za vozačem koji je skrivio prometnu nesreću u mjestu Mihaljevci kod Požege, sletio u korito rijeke i od tada mu se gubi svaki trag. Suvozač koji je bio s njim, a koji je teško ozlijeđen još uvijek se nalazi u bolnici.

"Mi smo vidjeli na portalu i tamo smo prepoznali auto. Onda smo kontaktirali s jednim policajcem koji je rekao da sumnja da je on", rekla je njegova sestra za RTL Danas.

Obitelj je nakon nesreće odmah zvala na njegov mobitel, no on je bio isključen. "Mi ćemo se uključiti svi, tražit ćemo što više ljudi, prijatelja, rodbine, da više okončamo to", dodala je sestra.

Policija od nedjelje traga za 37-godišnjakom, no pomaka nema.

Sestra pronašla čarapu

Potresena baka priča da je mladićeva sestra išla okolo i dozivala ga, no ništa. "Našla je jutros kada je išla kod pruge jednu čarapu", kaže baka, dodajući da su sigurni da je to njegova čarapa.

Suvozač koji je bio s njim u automobilu još je u bolnici. Ima teške tjelesne ozlijede, no izvan je životne opasnosti. "Hospitaliziran je na odjelu traumatologije, njegovo stanje je stabilno, no izvan je životne opasnosti", rekao je liječnik, dodajući da je od početka pri svijesti i da je dobrog općeg stanja.

Obitelj se boji najgoreg i ne vjeruju da se negdje skriva. U tom slučaju mu poručuju da se javi, sve je rješivo. "Nema se od čega skrivati", rekla je njegova sestra.