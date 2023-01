Politički analitičar Žarko Puhovski, gostujući na televiziji N1, komenitrao je aktualne događaje počev sa smrću pape Benedikta XVI, koji je danas pokopan u Rimu.

"Velika stvar Josefa Ratzingera, njegov veliki doprinos je što je dao ostakvu. Sigurno je bio jedna od najvećih glava koje je katoličanstvo imalo zadnjih godina, ali se pokazalo da profesori nisu za visoke političke funkcije. On je odlično funkcionirao kao čovjek Ivana Pavla Drugog, koji je bio jedan od prvih populista ovog vremena, kupao se u masama. Ratzingerov veliki grijeh je slaba reakcija na skandale s pedofilijom, o tome je trebalo puno više govoriti, a njemu je to bilo naprosto teško progutati", rekao je Puhovski.

"Doista je bio jedna velika glava, koji je govorio mudro, ali očito čovjek bez političkog refleksa", nastavio je Puhovski o Ratzingeru. Dodao je, govoreći o papi Franji, da sad imamo čovjeka koji je iz radikalističke pozadine, a koji je u Hrvatskoj došao na zub mase. "Sad imamo situaciju da javnost govori protiv pape, a to se prije 20 godina nije moglo očekivati", kaže.

'Moja frizerka je pojeftinila...'

Osvrnuo se i na uvođenje eura i pratećim poskupljenjima.

"Moja frizerka je pojeftinila, umjesto 40 kuna tražila je pet eura. Druga je stvar kad imate drastična poskupljenja preko noći koja su spekulativne naravi, ali ja ne vidim kako država može intervenirati, osim ovakvim mjerama, kao ovo s ovom strujom", rekao je.

Dodao je kako se zaboravlja da je kod nas sve skuplje nego u svijetu, ali govori se da je sve kod nas najbolje.Za Sloveniju je rekao da ondje nije bilo inflacije kada se uvodio euro.

Čudno nepojavljivanje Milanovića u javnosti

Što se tiče ulaska Hrvatske u Schengen, Puhovski smatra da je to velika stvar.

"Važan je za turizam i za one koji puno putuju. Ali da nekome tko danas živi u kontejneru u Petrinji kažete da može ići u Francusku Polineziju s osobnom iskaznicom, ne vjerujem da mu puno znači. Generalno je to dobra stvar", rekao je Puhovski.

Više od nepojavljivanja predsjednika Zorana Milanovića na obilježavanju ulaska u Schengen, Puhovskog čudnijim smatra što predsjednik nije čestitao Novu godinu.

"On je očito u nekom trenutku izašao iz te igre, jer ne može podnijeti ulogu pratećeg vokala, ulogu drugorazrednog igrača. To s Banožićem je vrlo dosadno, ali on Banožića održava na životu to je poznata priča. On se povukao. S obzirom na sve ono što je govorio prije, nije loše da se povuče", smatra Puhovski.

Kaže da je predsjednik postigao nešto paradoksalno.

"On je jako ojačao desnicu u svjetonazorskom smislu, ali oslabio ih politički, zato što on jača sve protuhadezeovske desne struje i one se okreću k njemu. S druge strane, sljedba iz SDP-a ostaje uz njega što god da on radi. On obavlja funkciju da on oslabi HDZ, samo što su ga ljudi koji su ga izabrali očekivali da će on oslabiti HDZ s lijeve, a on ga slabi s desne strane", ustvrdio je.

Milanović nije čovjek koji će priznati grešku

Jedini 'igrači' na političkoj sceni su, kaže, Milanović i Plenković. Milanović nije pozvan ni na domjenak Srpskog narodnog vijeća (SNV), a Puhovski kaže da je Milanović učinio sve što je mogao da ocrni ne samo Milorada Pupovca.

"To su razine kojima se nije služio čak ni Ivan Penava. S druge strane, Milanović nije čovjek koji će priznati grešku", kaže.

"Pitanje je radi li se ovdje o zatopljavanju odnosa. Nama treba zahlađivanje odnosa, naši su odnosi prevrući. Odleđivanje vodi rasplamsavanju svih tih mogućih nesporazuma. Osim toga, pokazalo se da ih sad ljudi više ne šljive. Oni svoje pričaju, tu će doći Dačić koji je jedna smiješna figura, možda otpjeva nešto, to bi bilo zgodno, ali dvije stvari ostaju. To je pitanje ovih koji su 1995. ovih koji su morali napustiti Hrvatsku i s druge strane je pitanje ovih nestalih, koji nisu nestali. Postoje leševi negdje i te se stvari moraju riješiti”, rekao je Puhovski na N1.